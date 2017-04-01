Дочь Дмитрия Пескова Елизавета известна своими громкими высказывания. 19-летняя девушка не боится отстаивать свое мнение и открыто говорит о том, что ее не устраивает.

В последнее время СМИ активно обсуждают подписанную петицию против Брижит Макрон, после которой ей отказали в статусе первой леди Франции и в выплате денежных средств из казны за ее деятельность. Подобная новость очень задела дочь пресс-секретаря президента РФ, которая решила встать на защиту Макрон, заявив, что людей больше беспокоит не профессионализм и внутренние качества Брижит, а 25-летняя разница в возрасте между ней и Эммануэлем.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Июн 11 2017 в 12:46 PDT

«Стыдно ли мужчине встречаться с женщиной старше его?», - задалась вопросом Лиза в своем эссе на портале gazeta.ru. «Этот вопрос прекрасно характеризует наше зашоренное общество, живущее по навязанным стереотипам. Нет ничего примитивнее, чем судить об отношениях двух людей исходя из их возраста. Разве цифры в паспорте имеют значение?», - рассуждает она.

Пескова считает, что оценивать отношения мужчины и женщины из-за разницы в возрасте – полный абсурд: «В отношениях, основанных на душевной близости, общности интересов, одинаковом взгляде на жизнь, возраст значения не имеет. И только в таких отношениях секс становится не просто актом, а именно занятием любовью между двумя родственными душами». По словам Елизаветы, когда мужчина встречает своего человека, для него перестают существовать все «но». И тогда ради любимой она сделает все, независимо от того, сколько лет. Несколько подобных примеров Пескова привела, ссылаясь на историю, вспомнив такие легендарные личности, как Генрих Второй и Диана де Пуатье, Людовик XIV и маркиза де Ментенон, Екатерина Великая и ее фавориты, Галина Дьяконова и Сальвадор Дали, Эдит Пиаф и ее муж Тео.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Апр 1 2017 в 3:03 PDT