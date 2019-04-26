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Разрез до бедра и бесконечные ноги: Волкова на красной дорожке ММКФ повторила знаменитую позу Джоли

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я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Волкова на закрытии кинофестиваля

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
На закрытии кинофестиваля звезда «Ворониных» блистала в элегантном черном платье.

В столице 25 апреля прошло закрытие Международного московского кинофестиваля. В этот день погода была теплой: актрисы и гости мероприятия смогли показать свои шикарные платья, не кутаясь в верхнюю одежду, как было на открытии ММКФ.

По красной дорожке прошлись Екатерина Шпица, Татьяна Навка, Екатерина Гусева, Анна Снаткина, Екатерина Архарова и другие знаменитости.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова для вечера выбрала элегантное длинное платье с открытыми плечами и разрезом до бедра. Фотографам актриса позировала, показав свои бесконечные ноги.

Шикарное платье, длинные ноги

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Кстати, в 2012 году на церемонии вручения Оскара также, показав в разрез шикарного платья стройную ногу, позировала и Анджелина Джоли. Снимки облетели весь мир, а поклонники голливудской красотки сделали из него десятки мемов. Тогда нога Джоли стала чуть ли не главной героиней на красной дорожке.

Анджелина Джоли в 2012 году

Фото: Heather Ikei/ Global Look press

А чей образ нравится вам больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Heather Ikei/ Global look press

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