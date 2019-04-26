Разрез до бедра и бесконечные ноги: Волкова на красной дорожке ММКФ повторила знаменитую позу Джоли

В столице 25 апреля прошло закрытие Международного московского кинофестиваля. В этот день погода была теплой: актрисы и гости мероприятия смогли показать свои шикарные платья, не кутаясь в верхнюю одежду, как было на открытии ММКФ.

По красной дорожке прошлись Екатерина Шпица, Татьяна Навка, Екатерина Гусева, Анна Снаткина, Екатерина Архарова и другие знаменитости.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова для вечера выбрала элегантное длинное платье с открытыми плечами и разрезом до бедра. Фотографам актриса позировала, показав свои бесконечные ноги.