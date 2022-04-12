Разошлись пути: родители Майли Сайрус решили развестись после 30 лет брака

«Спустя 30 лет, пятерых замечательных детей и целой жизни воспоминаний мы решили пойти разными путями — не с грустью, а с любовью в наших сердцах. Мы выросли вместе, вырастили семью, которой можем гордиться, и теперь пришло время проложить собственный путь. Мы всегда будем семьей и с нетерпением ждем продолжения и совместного опыта любви в качестве друзей и родителей. Мы не пришли к этому решению легко или быстро, но в мире так много всего происходит, что мы хотели внести некоторую ясность и поставить точку, чтобы можно было сосредоточиться на том, что важно», — заявили родители Сайрус.

Согласно документам, поданным в суд для начала бракоразводного процесса, пара расстается на основании непримиримых разногласий. Напомним, что и раньше звездные супруги пытались разойтись, но все-таки решили сохранить семью.

Фото: Global Look Press