Разошлись пути: родители Майли Сайрус решили развестись после 30 лет брака
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Фото: Kay Blake/ Global Look Press
Родители скандальной певицы Майли Сайрус ошарашили поклонников новостью о разводе. Звезды приняли решение разойтись уже давно. По данным издания People, Билли Рэй и Тиш два года не живут вместе и уже подали документы в суд.
«Спустя 30 лет, пятерых замечательных детей и целой жизни воспоминаний мы решили пойти разными путями — не с грустью, а с любовью в наших сердцах. Мы выросли вместе, вырастили семью, которой можем гордиться, и теперь пришло время проложить собственный путь. Мы всегда будем семьей и с нетерпением ждем продолжения и совместного опыта любви в качестве друзей и родителей. Мы не пришли к этому решению легко или быстро, но в мире так много всего происходит, что мы хотели внести некоторую ясность и поставить точку, чтобы можно было сосредоточиться на том, что важно», — заявили родители Сайрус.
Согласно документам, поданным в суд для начала бракоразводного процесса, пара расстается на основании непримиримых разногласий. Напомним, что и раньше звездные супруги пытались разойтись, но все-таки решили сохранить семью.
Фото: Global Look Press