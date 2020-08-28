«Разобьет девушкам сердца»: поклонники Ксении Собчак обсуждают ее нежное фото с подросшим сыном

Ксения Собчак рассказала подписчикам, что ее 3-летний сын Платон отправляется отдыхать с отцом Максимом Виторганом на море, а она уже скучает по малышу.

«У кое-кого с этой картинки лето сейчас продолжится, а кто-то будет безумно скучать», — подписала Ксения нежное фото с подросшим сыном.