«Разобьет девушкам сердца»: поклонники Ксении Собчак обсуждают ее нежное фото с подросшим сыном
Ксения Собчак рассказала подписчикам, что ее 3-летний сын Платон отправляется отдыхать с отцом Максимом Виторганом на море, а она уже скучает по малышу.
«У кое-кого с этой картинки лето сейчас продолжится, а кто-то будет безумно скучать», — подписала Ксения нежное фото с подросшим сыном.
«Так похож на вашего папу», «Копия Анатолий Собчак», «Какой красавчик Платон. И на дедушку похож. Жаль, что дедушка его не увидел», «Такой блондинчик сынишка. Будет сердца девушкам разбивать», «Какой сладкий малыш», «Умеете, когда захотите. Человечная, любящая, красивая», «Чудо», «Солнечные какие», «Какой взрослый уже», «Милота», «Красавчик», «Фото такое искреннее», — прокомментировали снимок подписчики телеведущей.
После развода с Максимом Виторганом, состоявшимся весной 2019 года, экс-супруги сохранили теплые отношения и вместе заботятся о сыне. Ксения Собчак уже почти год замужем за режиссером Константином Богомоловым, а Максим счастлив в отношениях с Нино Нинидзе.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак и Максима Виторгана
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