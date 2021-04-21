Разнесшая квартиру Инстасамка и другие звезды, известные своими скандальными выходками
Фото: Instagram/@instasamka
Зотеева арендовала квартиру на улице Мосфильмовской в Москве. Она жила там в течение полугода. Как уточнила блогер, после переезда пришла к выводу, что ей не нравится расположение дома. Дорога до центра занимала более 40 минут. Кроме того, звезду не устраивал вид из окна на детскую площадку и соседние здания.
Инстасамка призналась, что в жилище были проблемы с шумоизоляцией, периодически она слышала, как соседи ремонтируют квартиру, или как дети играют под окнами. Недостатки были и в интерьере, блогера не устраивала сломанная штора, из раковины всегда шел неприятный запах, а количество шкафов превышало потребности девушки. В итоге она решила переехать.
Фото: Instagram/@shnurovs
Инстасамка — не единственная звезда, которая шокировала россиян своими выходками. Один из самых неординарных певцов, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не мыслит свою жизнь без матерных выражений. Поэтому исполнителя напрямую затрагивал принятый в 2014 году закон о запрете на публичную матерщину, который касался, в том числе, и концертной деятельности. Протест певца принял активную форму: на одном из концертов он крикнул «Запомните меня голым!» и стянул с себя штаны.
Фото: Instagram/@actor_ap
Одним из самых скандальных актеров российского шоу-бизнеса является Алексей Панин. Летом 2017 года в Сети появился ролик, на котором он гуляет по улице, одетый в женский эротический костюм-сеточку, гордо демонстрирует на камеру детородный орган и занимается самоудовлетворением.
Фото: picture-alliance.com
Дикую выходку совершил рэпер Канье Уэст, когда популярная певица Тейлор Свифт получала VMA 2009 за лучшее женское видео. «Йо, Тейлор, я счастлив за тебя. Я тебе дам позже договорить, но у Бейонсе самое лучшее видео всех времен! Одно из самых лучших видео всех времен!», — заявил он, выбежав на сцену и схватив микрофон. Выходка Канье возмутила всю Америку.
Фото: Instagram/@fkirkorov
Россияне помнят скандал с журналисткой в «розовой кофточке» Ириной Ароян, которую певец Филипп Киркоров оскорбил во время пресс-конференции в 2004 году. Однако еще дальше зашел конфликт в 2010 году во время репетиции выступления на «Золотом граммофоне». Киркоров попросил второго режиссера церемонии Марину Яблокову поменять световую партитуру, но получил отказ. Тогда Филипп Киркоров впал в бешенство и ударил девушку по лицу, затем ударил второй раз, а когда она упала, с силой пнул ее ногой.
Фото: Instagram/@ladygaga
Певица Леди Гага явилась на церемонии вручения MTV Video Music Awards в платье, шляпке и обуви из сырого мяса. После торжества Гагу раздели, а мясо подали в китайском ресторане. Но потом она эпатировала еще одной сумасшедшей выходкой на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Леди Гага прибыла в зал в огромном яйце и лежала там, пока не настал ее черед выступать.
Фото: Global Look Press
Актриса Оксана Акиньшина запомнилась всем скандалом из-за парковки в 2017 году. 50-летняя соседка попросила передвинуть машину, но в ответ Оксана набросилась на нее с кулаками и избила, а потом еще и пригрозила якобы имеющимся в автомобиле пистолетом.
Фото: Instagram/@instasamka, Instagram/@fkirkorov, Instagram/@shnurovs, Instagram/@actor_ap, Instagram/@ladygaga, Global Look Press
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