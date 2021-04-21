Разнесшая квартиру Инстасамка и другие звезды, известные своими скандальными выходками

Зотеева арендовала квартиру на улице Мосфильмовской в Москве. Она жила там в течение полугода. Как уточнила блогер, после переезда пришла к выводу, что ей не нравится расположение дома. Дорога до центра занимала более 40 минут. Кроме того, звезду не устраивал вид из окна на детскую площадку и соседние здания.

Инстасамка призналась, что в жилище были проблемы с шумоизоляцией, периодически она слышала, как соседи ремонтируют квартиру, или как дети играют под окнами. Недостатки были и в интерьере, блогера не устраивала сломанная штора, из раковины всегда шел неприятный запах, а количество шкафов превышало потребности девушки. В итоге она решила переехать.