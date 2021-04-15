«Разлучница» Карпович о романе с Прилучным, и другие женщины актера

Мирослава Карпович, которой все в один голос предъявляют обвинения в том, что она разбила семью Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, впервые высказалась об этом в интервью «Русского радио». Комментирует она, однако, очень осторожно и называть себя возлюбленной Прилучного не торопится.

«Об этом мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимания на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!», — иронизирует Мирослава.

Сама она заявляет, что вообще не выбрала бы актера в качестве спутника жизни.

«Вообще никак не воспринимаю мужчин-актеров, серьезно, — уверенно заявила 35-летняя артистка в беседе с Аллой Довлатовой на «Русском радио». — Я была студенткой театрального вуза. Все мы, пройдя там обучение, думаем: "Чтобы я встречалась с актером?! Да не дай Боже!". Это те мужчины, которые выщипывают себе брови, думают, сколько у них кубиков пресса. Но все происходит иначе, когда ты понимаешь, что это твой человек. Пусть он будет хоть слесарем — профессия становится не так и важна. Ты будешь принимать его со всеми заскоками. Поэтому не надо зарекаться».

Павла Прилучного можно смело назвать любвеобильным. В самом начале карьеры он ухитрился завести роман даже со звездой «Сумерек» Никки Рид (актриса исполнила роль Розали). Чувства были такими сильными, что актриса даже сделала на руке тату в честь возлюбленного. Долго эти отношения, правда, не продлились — Рид уехала в Штаты.

Прилучный долго унывать не стал и встретил латышскую актрису Агату Муцениеце. Их роман закончился браком, который продлился почти девять лет, и двумя детьми.

Однако однажды выяснилось, что в браке Прилучный отдавал предпочтение не только жене, но и коллеге, Мирославе Карпович. А та, как пишут СМИ, тоже была не единственная — актеру приглянулась еще и звезда «Универа» Юлия Франц.

Обе девушки, однако, вместе не прижились — предположительно, Франц отправила возлюбленного подальше, узнав о еще одной любовнице. А вот Карпович и Прилучного до сих пор периодически видят вместе.

Ходили слухи и об интересе Павла к еще одной коллеге, Зепюр Брутян. Яркая красотка даже выкладывала в своем личном блоге совместное фото с актером со съемок, что вызвало многочисленные комментарии — подписчики предположили, что Карпович ревнует возлюбленного.