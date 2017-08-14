Почти восемь месяцев назад Пелагея впервые стала мамой, подарив своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину дочь Таисию.

После рождения наследницы певица начала активно работать над собой, чтобы прийти в былую форму и во всей красе продемонстрировать стройную фигуру в новом сезоне шоу «Голос». Сейчас артистка может похвастаться своими успехами. Ей удалось прийти к своему идеальному весу — 55 кг при росте 163 см. В этом Пелагее помогло правильное питание, занятия спортом, а также консультация с известным диетологом Маргаритой Королевой.

«Мы работаем дистанционно, регулярно созваниваемся. Поля питается 5–6 раз в день небольшими порциями. Плюс периодически устраивает разгрузочные дни. Первый вариант: за сутки съедает 5 яичных белков и 5 грейпфрутов, чередуя их через час-полтора. Второй: 4 стакана кефира и 4 отварные картофелины. Также она выпивает 1,5–2 литра воды. Благодаря такой системе ускоряется метаболизм и происходит детоксикация организма – выводятся шлаки и лишняя жидкость. Человек худеет и чувствует себя намного лучше», — рассказала Королева в разговоре с порталом «СтарХит».

Помимо вышеперечисленного, Пелагея занимается пилатесом под руководством опытного тренера, одно занятие с которым стоит 4500 рублей. Но, как уверяют друзья певицы, большую роль в ее преображении сыграло материнство.

«С появлением Таисии Поля буквально расцвела. Если я, например, могу позволить себе сладкое, которое очень люблю, то Пелагея в этом плане кремень! Ничего лишнего. У нее легкое и здоровое питание – овощи, фрукты, блюда, приготовленные на пару», — рассказала подруга артистки.

Фото: eastnews, instagram