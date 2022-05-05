Разбитая инсультом Елена Проклова продолжает тащить на себе экс-мужа

Не так давно народная любимица находилась на волоске от смерти, однако смогла все же взять себя в руки и справиться с последствиями тяжелого недуга. По словам звезды кино и театра, после случившегося инсульта она чувствовала себя невероятно подавленной и разбитой. Справиться с негативным состоянием ей помог бывший супруг. Несмотря на его многочисленные измены, даже спустя шесть лет после развода Елена Проклова продолжает делить с ним крышу над головой. Более того, выяснилось, что нерадивый изменщик пользуется ее благами.

Однако, как оказалось, бывшие супруги вынуждено делят жилплощадь. Андрей Тришин просто руководит стройкой ее жилища, поэтому на данный момент и вынужден находиться где-то поблизости. «Он вполне самостоятельный человек. Да, мы помогаем друг другу: то он мне, то я ему — это нормальные человеческие отношения. А вот то, что я его содержу, неправда», — расставила все точки над «i» Проклова.

Также с актрисой проживает подруга Марго Ремпель, которая следит за состоянием недавно пережившей инсульт знаменитости и всячески ей помогает.