Накануне, 22 августа, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Про любовь. Только для взрослых».

В этот вечер по красной дорожке прошлись многие звезды отечественного кинематографа, включая исполнителей главных ролей картины и их коллег по цеху. Равшана Куркова, Максим Матвеев, Лукерья Ильяшенко, Алика Смехова, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг и многие другие первыми увидели и оценили новую работу Анны Меликян.

Фильм «Про любовь. Только для взрослых» является продолжением первой части «Про любовь» и состоит из пяти новелл, снятыми несколькими режиссерами — Резо Гигинеишвили, Нигиной Сайфуллаевой, Павлом Руминовым, Натальей Меркуловой, Алексеем Чуповым и Евгением Шелякиным.

Сюжет картины разворачивается в Москве, где каждый занят своей жизнью и каждый день что-то происходит. Спешащие по делам люди не забывают о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в столице каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя история любви.