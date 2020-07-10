Равшана Куркова станцевала в длинном платье-комбинации и впечатлила фанатов пластикой: «Как же красиво!»
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
39-летняя Равшана Куркова опубликовала в Instagram видео и фото, которые привели в восторг ее друзей и подписчиков. Актриса продемонстрировала свои хореографические таланты, станцевав в длинном платье-комбинации. А на фото актриса показала свою изящную фигуру (листайте карусель, — прим. ред.).
«Почему-то всегда, смотря какую-нибудь интересную актерскую работу, обращаю внимание сначала на пластику, а потом уже насколько артист присвоил текст и что у него в глазах. Мне кажется, тело не врет. И, если вдруг оно транслирует в кадре противоположное словам или мимике, больше доверяю языку тела...», — написала Равшана.
«Ох, как красиво», «Божественно», «Красота в каждой детали, «Идеально», «Завораживает», «Очень нежный образ», «Обольстительно», «И это правда. Утонченная, точеная! Удачи и вдохновения», «Просто прекрасно», «Очень нежно и легко! Здорово!», — написали впечатленные подписчики Равшаны Курковой.
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой, Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda, Dmitry Golubovich/ Global Look press, @cosmetina, @xenichez_
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