Равшана Куркова станцевала в длинном платье-комбинации и впечатлила фанатов пластикой: «Как же красиво!»

«Почему-то всегда, смотря какую-нибудь интересную актерскую работу, обращаю внимание сначала на пластику, а потом уже насколько артист присвоил текст и что у него в глазах. Мне кажется, тело не врет. И, если вдруг оно транслирует в кадре противоположное словам или мимике, больше доверяю языку тела...», — написала Равшана.

«Ох, как красиво», «Божественно», «Красота в каждой детали, «Идеально», «Завораживает», «Очень нежный образ», «Обольстительно», «И это правда. Утонченная, точеная! Удачи и вдохновения», «Просто прекрасно», «Очень нежно и легко! Здорово!», — написали впечатленные подписчики Равшаны Курковой.