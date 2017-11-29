Популярная актриса рассказала о новом шоу на Первом канале.

Об этом звезда фильма «Про любовь» сообщила в Instagram своим поклонникам: «9 декабря стартует программа «Время Кино» на Первом Канале, где мы с Сашей Палем пробуем себя в необычной для нас роли - роли ведущих. В этой субботней программе мы будем с вами смотреть старое-доброе советское кино, будем спорить, рассказывать всякие любопытные вещи про сами фильмы, про эпоху, в которой они снимались. Старые кинохиты расскажут о прошлом лучше любого учебника. Они помогут нам понять, чем жили, над чем смеялись, о чем плакали в темных кинозалах наши родители и так ли сильно мы от них отличаемся. Кино это хоть и наивное местами, но очень искреннее, честное, когда речь идет о любви, долге, силе духа, о том, что является по-настоящему важном во все времена. / Первый выпуск #ВремяКино состоится 9го декабря в 15.15, а пока, вчера и сегодня, вовсю идёт запись программы. Волнуемся. Пожелайте нам с Сашей удачи))»