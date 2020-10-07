Равшана Куркова согрелась в уютном осеннем образе песочного оттенка
Фото: www.instagram.com/rav_shana/?hl=ru
С наступлением осени многие звезды начали демонстрировать осенние новинки своего гардероба, и показывать, как они спасаются от холода.
Равшана Куркова не стала исключением, и показала поклонникам, что теплое и удобное может быть еще и красивом. На новых фотографиях в своем Instagram Равшана появилась в очень уютном комплекте – теплом вязаном свитере и широких брюках песочного оттенка. Образ идеально сочетается и по стилю, и по цвету.
В подписи к посту актриса раскрыла детали о том, как проходят ее съемки, и рассказала, что часто снимается в личных вещах.
Подписчики Равшаны вдохновились на модные эксперименты, глядя на своего кумира.
«А во "Влюбленные женщины" тоже в своих вещах снимались?», «Ой, а мне на первом фото свитер нравится», «Какая вы красивая и нежная», «Посоветуйте какие фильмы с Равшаной Курковой можно посмотреть ещё. Балканский Рубеж смотрела, Влюбленные женщины тоже, А у нас во дворе. Ещё какие есть? Нереальная любовь тоже было», «Равшана ты прелестная душевная актриса», «Вы классная актриса)голос бархатный)))играете в фильмах по настоящему)»
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой
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