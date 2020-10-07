Равшана Куркова согрелась в уютном осеннем образе песочного оттенка

С наступлением осени многие звезды начали демонстрировать осенние новинки своего гардероба, и показывать, как они спасаются от холода.

Равшана Куркова не стала исключением, и показала поклонникам, что теплое и удобное может быть еще и красивом. На новых фотографиях в своем Instagram Равшана появилась в очень уютном комплекте – теплом вязаном свитере и широких брюках песочного оттенка. Образ идеально сочетается и по стилю, и по цвету.

В подписи к посту актриса раскрыла детали о том, как проходят ее съемки, и рассказала, что часто снимается в личных вещах.