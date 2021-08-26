Равшана Куркова показала «хулиганский» танец в белоснежном платье — милое видео
Равшана Куркова известна не только своей яркой и естественной красотой, но и прекрасным чувством юмора. Девушка опубликовала два backstage-видео со съемок, на которых появилась в роскошных нарядах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rav_shana
На первом видео она позирует «всерьез» в изящном черном платье, а вот на втором снимается шутливо, кривляясь. Там она появилась уже в воздушном белоснежном наряде.
«Ожидание/Реальность. Спасибо за сегодняшний балдеж», — подписала она публикацию.
Ранее, 22 августа, звезда отметила день рождения и неожиданно познакомила поклонников со своим сыном Гаспаром, который появился на свет год назад.
«Мое сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», — написала она под публикацией.
Малыш родился втайне от всех, предположительно, его родила суррогатная мать. Отцом малыша стал ее возлюбленный совладелец клуба бокса Сергей Амарян.
Фото: Instagram Равшаны Курковой
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