Равшана Куркова показала «хулиганский» танец в белоснежном платье — милое видео

На первом видео она позирует «всерьез» в изящном черном платье, а вот на втором снимается шутливо, кривляясь. Там она появилась уже в воздушном белоснежном наряде.

«Ожидание/Реальность. Спасибо за сегодняшний балдеж», — подписала она публикацию.