Равшана Куркова отмечает день рождения: «Как ей удается в 40 выглядеть на 19?»
Фото: Instagram/ @rav_shana
Многие до сих пор не могут поверить, что звезда сериала «Барвиха» Равшана Куркова разменяла пятый десяток. На фото в Инстаграм актрисе не дашь больше 20 лет. Секретом молодости именинница делиться не спешит.
Равшане исполнилось 40 и в день своего рождения она поделилась свежими снимками на странице в Инстаграм. На актрисе легкое черное платье, которое подчеркивает точеную фигуру курковой.
Поклонники поздравляют свою любимицу с праздником и недоумевают, как ей удается так молодо выглядеть.
«Обожаю. Тебе 19?», «Потрясающая, Равшана! С днём рождения!!! Выглядите также ещё десяток лет», «Как можно так в 40 выглядеть?» — оставляют комментарии подписчики.
Равшана Куркова - российская актриса узбекского происхождения. Она прославилась благодаря ролям в сериалах «Барвиха» и «А у нас во дворе». Равшана дважды была замужем. Первым супругом актрисы стал фотограф Сергей Куркин. В этом браке актриса забеременела, но на пятом месяце потеряла ребенка. После этого отношения между супругами разладились. Вторым мужем Равшаны стал актер Артем Ткаченко. С коллегой по цеху она прожила четыре года, но в 2008 году пара распалась. Актриса назвала причиной разрыва нежелание Артема заводить детей и его любовь к клубному образу жизни. Сегодня Куркова держит личную жизнь в тайне.
Фото и видео: Instagram
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