Равшана Куркова отмечает день рождения: «Как ей удается в 40 выглядеть на 19?»

Поклонники поздравляют свою любимицу с праздником и недоумевают, как ей удается так молодо выглядеть.

«Обожаю. Тебе 19?», «Потрясающая, Равшана! С днём рождения!!! Выглядите также ещё десяток лет», «Как можно так в 40 выглядеть?» — оставляют комментарии подписчики.

Равшана Куркова - российская актриса узбекского происхождения. Она прославилась благодаря ролям в сериалах «Барвиха» и «А у нас во дворе». Равшана дважды была замужем. Первым супругом актрисы стал фотограф Сергей Куркин. В этом браке актриса забеременела, но на пятом месяце потеряла ребенка. После этого отношения между супругами разладились. Вторым мужем Равшаны стал актер Артем Ткаченко. С коллегой по цеху она прожила четыре года, но в 2008 году пара распалась. Актриса назвала причиной разрыва нежелание Артема заводить детей и его любовь к клубному образу жизни. Сегодня Куркова держит личную жизнь в тайне.