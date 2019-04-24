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Равшана Куркова, Екатерина Вилкова и другие звезды на гала-ужине InStyle в рамках ММКФ-2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Равшана Куркова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
23 апреля журнал InStyle провел традиционный торжественный ужин в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля.

Главный реактор издания Юрате Гураускайте пригласила звезд кино и шоу-бизнеса в роскошный ресторан Cristal Room Baccarat. В числе гостей мероприятия были Равшана Куркова, Константин и Алина Крюковы, Екатерина Вилкова, Любовь Аксенова, Сабина Ахмедова, Маруся Фомина, Владимир Мишуков, Алиса Хазанова и многие другие. Ведущим вечера стал Андрей Фомин, а развлекала собравшихся победительница телешоу «Голос» Дарья Антонюк.

Маргарита Аброськина

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

Кульминацией мероприятия по традиции стало вручение премии журнала InStyle, которая вручается представителю нового поколения российского кинематографа, чей фильм демонстрируется в рамках официальной программы ММКФ — за создание яркого художественного образа и безупречное стилистическое решение. Приз из рук Юрате Гураускайте в этом году получила актриса Маргарита Аброськина. Приз – хрустальная статуэтка Star – предоставляется и гравируется легендарным французским хрустальным домом Baccarat, история которого насчитывает более 250 лет.

Uma2rman

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

После официальной части ужин продолжился под выступление группы Uma2rman.

Текст: пресс-служба

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru, пресс-служба

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