Равшана Куркова, Екатерина Вилкова и другие звезды на гала-ужине InStyle в рамках ММКФ-2019

Кульминацией мероприятия по традиции стало вручение премии журнала InStyle, которая вручается представителю нового поколения российского кинематографа, чей фильм демонстрируется в рамках официальной программы ММКФ — за создание яркого художественного образа и безупречное стилистическое решение. Приз из рук Юрате Гураускайте в этом году получила актриса Маргарита Аброськина. Приз – хрустальная статуэтка Star – предоставляется и гравируется легендарным французским хрустальным домом Baccarat, история которого насчитывает более 250 лет.