Растяжки, целлюлит и склонность к полноте: Лиза Пескова не скрывает свои недостатки

Девушка уверена, что принятие себя с лишним весом противоречит понятию бодипозитива. В новом посте Лиза, чьей фигурой восхищаются многие Интернет-пользователи, призналась, что сама имеет склонность к полноте: «Поправляться — нормально. Ненормально — себя запускать. У меня генетическая склонность к полноте, но я, несмотря на свою любовь к сладкому и мучному, делаю все, чтобы работать над собой. Для этого не нужны миллиарды или богатые родители. У меня бывают периоды, когда я много ем, не занимаюсь спортом. Я тоже полнею, у меня могут появляться какие-то растяжки или целлюлит, но я не могу позволить себе все это запускать. Потому что ЗНАЮ, какой могу быть и каких результатов способна добиться».