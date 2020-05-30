Растяжки, целлюлит и склонность к полноте: Лиза Пескова не скрывает свои недостатки
Фото: Instagram Лизы Песковой
22-летняя дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова ведет блог, в котором делится своими мыслями на различные темы. Несколько дней назад Лиза Пескова затронула острую тему бодипозитива — принятия себя со всеми недостатками. «Для меня бодипозитив - это умение не поддаваться желанию на кого-то походить. У кого меньше нос, больше губы и длиннее ресницы, а не любовь к жиру и целлюлиту. Я против крайностей. А наше псевдотолерантное время как раз и есть пора крайностей. Никто не должен соответствовать каким-то меркам, но каждый может стремиться быть лучшей версией себя».
Девушка уверена, что принятие себя с лишним весом противоречит понятию бодипозитива. В новом посте Лиза, чьей фигурой восхищаются многие Интернет-пользователи, призналась, что сама имеет склонность к полноте: «Поправляться — нормально. Ненормально — себя запускать. У меня генетическая склонность к полноте, но я, несмотря на свою любовь к сладкому и мучному, делаю все, чтобы работать над собой. Для этого не нужны миллиарды или богатые родители. У меня бывают периоды, когда я много ем, не занимаюсь спортом. Я тоже полнею, у меня могут появляться какие-то растяжки или целлюлит, но я не могу позволить себе все это запускать. Потому что ЗНАЮ, какой могу быть и каких результатов способна добиться».
«После скандала, разразившего вокруг шоу Victoria’s Secret, якобы навязывающего обществу свои стандарты женской красоты, я поняла, в чем заключается парадокс современных бодипозитивщиц. Если они все принимают и комфортно ощущают себя в своём крупном теле, чем им так мешает шоу с подтянутыми женщинами? Лично я, смотря на моделей Victoria’s Secret, думаю о том, сколько мне предстоит над собой работать, а не том, какие организаторы бездушные нетолерантные твари. ⠀ Конечно, я не говорю о помешанных на похудении моделях, страдающих анорексией. Я говорю о людях, заботящихся о своём здоровье. Лишний вес - это не позитив. Это бодинегатив, который можно назвать таковым, подкрепив весомыми аргументами о здоровье», — подытожила Пескова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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