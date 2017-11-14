Певица опубликовала свежий снимок в своем микроблоге.

35-летняя певица Вера Брежнева по праву считается одной из самых красивых и желанных звезд на отечественной эстраде. Результаты многочисленных фотосессий, в которых принимает участие экс-солистка «ВИА Гра», только подтверждают это. Так, новая фотография, появившаяся в Instagram артистки несколько часов назад, уже собрала огромное количество лайков и восхищенных комментариев.

На снимке певица позирует в черном кожаном платье, подчеркивающем ее тонкую талию и выразительную грудь. Легкий нюдовый макияж и растрепанные волосы дополняют образ Веры.