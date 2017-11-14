Растрепанные волосы и кожаное платье: Вера Брежнева показала фото в новом образе
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Певица опубликовала свежий снимок в своем микроблоге.
35-летняя певица Вера Брежнева по праву считается одной из самых красивых и желанных звезд на отечественной эстраде. Результаты многочисленных фотосессий, в которых принимает участие экс-солистка «ВИА Гра», только подтверждают это. Так, новая фотография, появившаяся в Instagram артистки несколько часов назад, уже собрала огромное количество лайков и восхищенных комментариев.
На снимке певица позирует в черном кожаном платье, подчеркивающем ее тонкую талию и выразительную грудь. Легкий нюдовый макияж и растрепанные волосы дополняют образ Веры.
«Выглядишь на миллион долларов 💋💘⚘», «Вера как вино день за днём становится все более красивой», «Тот редкий тип красоты , когда смотришь и не можешь насмотреться 🌹🌹🌹🌹🌹», «Шикарная», «Как всегда великолепная», «Красавица», «Божественно», — не скупились на комплименты подписчики.
А вам нравится такой образ Веры Брежневой?
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram