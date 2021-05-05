Растолстевший Уилл Смит пообещал похудеть, и российские звезды его поддержали - как смогли
Фото: © Paul Zinken / Globallookpress
Честное фото, которое опубликовал в своем блоге 52-летний комик Уилл Смит на днях, взорвало Сеть.
«Я хочу быть настоящим со всеми вами - я в худшей своей форме», - написал он.
Фото стало вирусным, даже в Рунете моментально появились мемы на тему «майские шашлыки не пощадили даже Уилла Смита».
В своем следующем посте актер публично пообещал взяться за свою форму. «Это - тело, которое было со мной всю пандемию, я люблю его, но хочу чувствовать себя лучше. Потому больше никаких маффинов в полночь. Я хочу вернуться в лучшую форму», - написал он.
В этом прекрасном начинании Уилла Смита поддержали не только коллеги и поклонники, организовавшие флешмоб #bigwilliechallenge, но и российские знаменитости.
Так, Гарик Харламов призвал подписчиков своего блога поддержать актера, завалив его комплиментами и рецептами вкусных русских блюд (домашняя кухня все же полезнее маффинов).
А Мария Шумакова виртуально составила компанию худеющему мужчине, отправившись в зал.
А как вы готовы поддержать Уилла - словами или действием? И готовы ли вообще?
Фото: @willsmith / Instagram; © Paul Zinken © Jack Abuin © Nancy Kaszerman © Lisa O'Connor © KPA/ Globallookpress