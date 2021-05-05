Растолстевший Уилл Смит пообещал похудеть, и российские звезды его поддержали - как смогли

В этом прекрасном начинании Уилла Смита поддержали не только коллеги и поклонники, организовавшие флешмоб #bigwilliechallenge, но и российские знаменитости.

Так, Гарик Харламов призвал подписчиков своего блога поддержать актера, завалив его комплиментами и рецептами вкусных русских блюд (домашняя кухня все же полезнее маффинов).