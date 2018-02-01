«Растет настоящий мужчина и защитник»: Ксения Бородина трогательно поздравила пасынка с 10-летием
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Сегодня сыну Курбана Омарова исполнилось 10 лет. Мальчика поздравили не только друзья и родные, но и мачеха Ксения Бородина.
Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина воспитывает не только своих дочерей, но и пасынка Омара — сын Курбана Омарова от предыдущих отношений часто проводит время с папой и младшей сестрой. Ксения очень тепло относится к мальчику, поэтому поспешила поздравить его с днем рождения 1 февраля.
«Омарчик наш! Ураааа, сегодня твой юбилей 10 лет! У нас в семье растет настоящий мужчина, защитник. Успехов тебе во всех твоих спортивных начинаниях, ты уже даешь такие крутые результаты, только вперед! Мы с нетерпением ждем встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку, чтобы повеселиться от души! Сестренки тебя очень любят и жди нас мы скоро будем. С твоим днем малыш, люблю», — написала Бородина в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).
Подписчики звезды восхитились ее добротой к пасынку и тем, что семья Бородиной и Омарова получилась такой крепкой и дружной: «Вы умная женщина. Не каждая вот так сможет принять, а тем более полюбить чужого ребенка», «Ксения вы такая умничка», «Замечательная семья».
Фото: Instagram