Сегодня сыну Курбана Омарова исполнилось 10 лет. Мальчика поздравили не только друзья и родные, но и мачеха Ксения Бородина.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина воспитывает не только своих дочерей, но и пасынка Омара — сын Курбана Омарова от предыдущих отношений часто проводит время с папой и младшей сестрой. Ксения очень тепло относится к мальчику, поэтому поспешила поздравить его с днем рождения 1 февраля.

«Омарчик наш! Ураааа, сегодня твой юбилей 10 лет! У нас в семье растет настоящий мужчина, защитник. Успехов тебе во всех твоих спортивных начинаниях, ты уже даешь такие крутые результаты, только вперед! Мы с нетерпением ждем встречи, чтобы поздравить тебя, обнять крепко и пойти на крутую вечеринку, чтобы повеселиться от души! Сестренки тебя очень любят и жди нас мы скоро будем. С твоим днем малыш, люблю», — написала Бородина в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).