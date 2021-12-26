Расстались? Солист Little Big Илья Прусикин намекнул на конец отношений с Софьей Таюрской

Возможно, артист выложил пост на эмоциях, ведь вскоре удалил публикацию. Поклонники пары все равно переживают за артистов, ведь они являются главной составляющей музыкального коллектива. И вероятно, что после их расставания, деятельность Little Big осталась бы под большим вопросом.

Напомним, что 36-летний Илья Прусикин был женат на певице Ирине Смелой с 2016 по 2020 год. В 2017-м у пары родился сын Добрыня. Когда мальчику было всего два года, артисты решили расстаться из-за постоянных гастролей Little Big и частого отсутствия Ильи дома. Ирина тяжело переживала расставание с мужем и долго не верила в его новый роман с солисткой Софьей.

Только в мае этого года Прусикин и Таюрская официально подтвердили свой роман и заверили прессу, что он начался после расставания Ильи с законной женой.