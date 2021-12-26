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Расстались? Солист Little Big Илья Прусикин намекнул на конец отношений с Софьей Таюрской

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская только в этом году публично признались в своем романе. Но в преддверии Нового года музыкант намекнул на расставание с возлюбленной, чем обеспокоил фанатов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская

Фото: @iliyaprusikin/Instagram

В Instagram-аккаунте Прусикина появилась неоднозначная Stories — на черном экране красуется только надпись «Расставание».

Послание вполне может быть адресовано избраннице артиста Софье Таюрской, с которой Илья встречается с 2020 года. Но со стороны девушки никаких комментариев по этому поводу пока не поступало.

Instagram Stories Ильи Прусикина

Instagram Stories Ильи Прусикина

Фото: @iliyaprusikin/Instagram

Возможно, артист выложил пост на эмоциях, ведь вскоре удалил публикацию. Поклонники пары все равно переживают за артистов, ведь они являются главной составляющей музыкального коллектива. И вероятно, что после их расставания, деятельность Little Big осталась бы под большим вопросом.

Напомним, что 36-летний Илья Прусикин был женат на певице Ирине Смелой с 2016 по 2020 год. В 2017-м у пары родился сын Добрыня. Когда мальчику было всего два года, артисты решили расстаться из-за постоянных гастролей Little Big и частого отсутствия Ильи дома. Ирина тяжело переживала расставание с мужем и долго не верила в его новый роман с солисткой Софьей.

Только в мае этого года Прусикин и Таюрская официально подтвердили свой роман и заверили прессу, что он начался после расставания Ильи с законной женой.

Фото: Instagram

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