Расстались друзьями: Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев вместе отметили день рождения маленького сына

Актеры Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев прожили в браке четыре года. Их развод состоялся в начале 2019 года. Супруги расстались друзьями ради общего сына Саши.

12 декабря мальчику исполнилось четыре года, и экс-супруги провели этот праздник вместе. Нино показала в Instagram трогательное семейное видео, в котором Сандрик задувает свечи рядом с родителями.