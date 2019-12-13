Расстались друзьями: Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев вместе отметили день рождения маленького сына
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Актеры Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев прожили в браке четыре года. Их развод состоялся в начале 2019 года. Супруги расстались друзьями ради общего сына Саши.
12 декабря мальчику исполнилось четыре года, и экс-супруги провели этот праздник вместе. Нино показала в Instagram трогательное семейное видео, в котором Сандрик задувает свечи рядом с родителями.
На своих страница в социальной сети родители нежно поздравили малыша с днем рождения и признались ему в любви.
«Мой птенчик... Сердечко мое... 4 года. Моя любовь, мой смех, моя сила... Моя тайна! С днем рождения мой сын!», — написала Нино.
«Санечка! Саня! Я безумно рад, что ты у меня есть! Я поздравляю тебя с твоим днем. Помни, я всегда рядом! И всегда люблю! Папа», — поздравил младшего сына Кирилл.
В день рождения сына Нино была вынуждена оправдаться перед подписчиками за то, что в день рождения Саши они всей семьей сходили на шоу с косатками. Актрису буквально засыпали опросами, как она относится к диким животным в неволе и Нино ответила.
У Кирилла Плетнева, кроме Саши, есть еще два сына, рожденные в отношениях с разными женщинами. Старшему Георгию уже 12 лет, второму сыну Федору — 8.
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global look press
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