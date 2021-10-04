Рассмешит и научит готовить: Ольга Бузова представила свое новое кулинарное шоу
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Новое кулинарное шоу будет выходить каждую субботу в 10 утра на телеканале ТНТ. Поддержать Ольгу на мероприятии в честь запуска проекта пришли популярные блогеры и поклонники певицы.
Бузова призналась, что очень любит готовить и делает это хорошо. Но из-за плотного графика далеко не всегда позволяет себе найти время постоять у плиты. Поэтому, новое шоу будет для Ольги прекрасной возможностью удивить своих зрителей интересными рецептами, а также научится новому благодаря опытным поварам.
На презентации Ольга позировала перед фотографами в повседневном образе, согласно дресс-коду мероприятия. Певица выбрала джинсы на высокой талии и белую футболку, дополнив образ ремнем бренда Gucci.
«Раньше был хэштег «мир должен знать, что я ем», а я считаю, что надо вводить в моду «мир должен знать, что я приготовил», — уверена Ольга.
Бузова вместе с поваром начала презентацию шоу с готовки салата из брокколи, огурца, шпината, авокадо, укропа и оливкового масла. Во время процесса звезда рассказала зрителям о полезных свойствах этого брокколи.
Ведущая отметила, что такое легкое блюдо можно приготовить всего за 10 минут, оно низкокалорийное и отлично утоляет голод.
Пока гости наслаждались салатом, Ольга, повар и Алексей Васильчук приступили к основному блюду — спагетти с морепродуктами. Ведущие решили немного изменить рецепт и вместо томатного соуса приготовить сливочный.
Бузова также поделилась своими впечатлениями от съемок, и рассказала, что на создание голландского соуса во время одного из эпизодов шоу у нее ушло несколько часов. Ольга не воспользовалась услугами поваров, а долго и упорно готовила самостоятельно.
После окончания готовки Ольга угостила салатом и пастой всех желающих, а после бранча пообщалась с поклонниками.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru