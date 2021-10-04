Рассмешит и научит готовить: Ольга Бузова представила свое новое кулинарное шоу

Новое кулинарное шоу будет выходить каждую субботу в 10 утра на телеканале ТНТ. Поддержать Ольгу на мероприятии в честь запуска проекта пришли популярные блогеры и поклонники певицы.

Бузова призналась, что очень любит готовить и делает это хорошо. Но из-за плотного графика далеко не всегда позволяет себе найти время постоять у плиты. Поэтому, новое шоу будет для Ольги прекрасной возможностью удивить своих зрителей интересными рецептами, а также научится новому благодаря опытным поварам.