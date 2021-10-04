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Рассмешит и научит готовить: Ольга Бузова представила свое новое кулинарное шоу

Сегодня, 4 октября, в московском ресторане Birds прошла закрытая презентация нового кулинарного шоу на телеканале ТНТ «Бузова на кухне», ведущей которого стала известная певица Ольга Бузова. Гостей ждал легкий бранч и мастер-класс от Ольги. Компанию звезде составил известный ресторатор Алексей Васильчук.
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Ольга Бузова

Фото: Макс Светский/Passion.ru

Новое кулинарное шоу будет выходить каждую субботу в 10 утра на телеканале ТНТ. Поддержать Ольгу на мероприятии в честь запуска проекта пришли популярные блогеры и поклонники певицы.

Бузова призналась, что очень любит готовить и делает это хорошо. Но из-за плотного графика далеко не всегда позволяет себе найти время постоять у плиты. Поэтому, новое шоу будет для Ольги прекрасной возможностью удивить своих зрителей интересными рецептами, а также научится новому благодаря опытным поварам.

Ольга Бузова на презентации шоу «Бузова на кухне»

На презентации Ольга позировала перед фотографами в повседневном образе, согласно дресс-коду мероприятия. Певица выбрала джинсы на высокой талии и белую футболку, дополнив образ ремнем бренда Gucci.

Ольга Бузова на презентации шоу «Бузова на кухне»

«Раньше был хэштег «мир должен знать, что я ем», а я считаю, что надо вводить в моду «мир должен знать, что я приготовил», — уверена Ольга.

Бузова вместе с поваром начала презентацию шоу с готовки салата из брокколи, огурца, шпината, авокадо, укропа и оливкового масла. Во время процесса звезда рассказала зрителям о полезных свойствах этого брокколи.

Ольга Бузова готовит на презентации шоу «Бузова на кухне»

Ведущая отметила, что такое легкое блюдо можно приготовить всего за 10 минут, оно низкокалорийное и отлично утоляет голод.

Ольга Бузова готовит салат из брокколи на презентации шоу «Бузова на кухне»

Пока гости наслаждались салатом, Ольга, повар и Алексей Васильчук приступили к основному блюду — спагетти с морепродуктами. Ведущие решили немного изменить рецепт и вместо томатного соуса приготовить сливочный.

Ольга Бузова готовит на презентации шоу «Бузова на кухне»

Бузова также поделилась своими впечатлениями от съемок, и рассказала, что на создание голландского соуса во время одного из эпизодов шоу у нее ушло несколько часов. Ольга не воспользовалась услугами поваров, а долго и упорно готовила самостоятельно.

Ольга Бузова готовит пасту с морепродуктами на презентации шоу «Бузова на кухне»

После окончания готовки Ольга угостила салатом и пастой всех желающих, а после бранча пообщалась с поклонниками.

Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru