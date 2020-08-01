Рассел Кроу признался, что дети отдалились от него после развода: «Общаться стало труднее»

В интервью изданию «7 Дней» актер рассказал, что хоть и нечасто видит детей, но старается проводить с ними максимум времени.

«Я не скажу ничего нового, признаваясь в том. что общаться с детьми стало еще труднее, когда я перестал видеть их, даже приезжая домой. И поэтому особенно бываю счастлив, когда они, оставаясь у меня, несмотря на наличие множества комнат, предпочитают ночевать в моей спальне. Нет ничего прекраснее, чем быть рядом со своими детьми. Больше всего я боюсь, что они в какой-то момент могут не захотеть проводить со мной каникулы. Для меня это лучшая часть года. С конца декабря и до середины января. Они мои и только мои, и мне нет дела до того, что происходит в это время в другом месте», - признался Кроу.

Рассел Кроу и Даниэль Спенсер поженились в 2003 году. Тогда же на свет появился их первенец Чарльз. Ещё через три года Даниэль родила второго сына Теннисона. В 2012 пара объявила о разводе. Новость стала неожиданностью как для прессы, так и для близких друзей актерской четы. Ни рассел, ни Даниэль не рассказывают о причинах разлада в семье, но в прессе ходили слухи, что актриса сошлась с танцором Дамианом Уайтвудом во время съемок в одном из телешоу. Эта информация так и не подтвердилась.