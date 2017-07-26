Распустила группу и уходит со сцены? Представитель Ирины Аллегровой рассказал о планах «Шальной Императрицы»
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Пиар-директор Ирины Аллегровой прокомментировал новость о завершении карьеры певицы
Прощальный тур Ирины Аллегровой в 2012 году поверг в уныние тысячи ее фанатов. Артистка побывала с гастролями в городах России, Германии, США, Израиле, некоторые места посетила дважды, но в результате так и не смогла покинуть сцену и через 3,5 года возобновила деятельность. Сегодня СМИ сообщили, что она таки приняла решение.
65-летняя Ирина Аллегрова разогнала своих музыкантов и не хочет больше выступать, передает издание Sobesednik. «Ира объявила: "Если вы мне понадобитесь, я дам знать"», — цитируют журналисты инсайдера. Незадолго до этого, весной, «императрица» презентовала новую программу в «Олимпийском», успешно дала гастроли. Неужели это конец?
Пиар-директор прояснил слухи. «Ирина Александровна в данный момент находится в отпуске за границей. Она не распустила коллектив, а отпустила на отдых. Ни о каком уходе я ни от кого не слышал — ни от самой Ирины Александровны, ни от коллег», — цитирует «СтарХит» пиар-директора артистки Магомеда.
Фото: globallookpress.com, instagram.com