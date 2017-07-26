Пиар-директор Ирины Аллегровой прокомментировал новость о завершении карьеры певицы

Прощальный тур Ирины Аллегровой в 2012 году поверг в уныние тысячи ее фанатов. Артистка побывала с гастролями в городах России, Германии, США, Израиле, некоторые места посетила дважды, но в результате так и не смогла покинуть сцену и через 3,5 года возобновила деятельность. Сегодня СМИ сообщили, что она таки приняла решение.

65-летняя Ирина Аллегрова разогнала своих музыкантов и не хочет больше выступать, передает издание Sobesednik. «Ира объявила: "Если вы мне понадобитесь, я дам знать"», — цитируют журналисты инсайдера. Незадолго до этого, весной, «императрица» презентовала новую программу в «Олимпийском», успешно дала гастроли. Неужели это конец?