Раскрыты планы принца Гарри после похорон деда в Великобритании
Фото: picture-alliance.com
Как уточнили источники в королевском дворце, Гарри с воскресенья на понедельник был в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка. 19 апреля он вернется в Лос-Анджелес, США, где его ждет беременная супруга Меган Маркл.
Накануне принц прогулялся со своим отцом, 72-летним принцем Чарльзом, а перед этим разговаривал с братом, принцем Уильямом. Герцогиня Сассеккская пропустила похороны члена королевской семьи, чтобы не быть в центре внимания. Как отметили друзья Меган, решение остаться в США ей далось нелегко, так как она была очень дружна с принцем Филиппом.
Похороны состоялись 17 апреля. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Герцог Эдинбургкий скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетия. Великобритания объявила восьмидневный траур.
Фото: picture-alliance.com
Отношения герцогов Сассекских с дворцом в последнее время не ладились. 7 марта 2021 года в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына Маркл Арчи. По ее словам, среди некоторых из них были «опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его кожа, когда он родится». Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал ее супруг.
В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II. Паре был предоставлен год на обдумывание своего решения, и 19 февраля 2021 года было объявлено о том, что они не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.
Фото: picture-alliance.com
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