Раскрыты планы принца Гарри после похорон деда в Великобритании

Как уточнили источники в королевском дворце, Гарри с воскресенья на понедельник был в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка. 19 апреля он вернется в Лос-Анджелес, США, где его ждет беременная супруга Меган Маркл.

Накануне принц прогулялся со своим отцом, 72-летним принцем Чарльзом, а перед этим разговаривал с братом, принцем Уильямом. Герцогиня Сассеккская пропустила похороны члена королевской семьи, чтобы не быть в центре внимания. Как отметили друзья Меган, решение остаться в США ей далось нелегко, так как она была очень дружна с принцем Филиппом.

Похороны состоялись 17 апреля. Церемония прощания прошла в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Герцог Эдинбургкий скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетия. Великобритания объявила восьмидневный траур.