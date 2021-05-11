Раскрыты гонорары Валерия Гаркалина, Павла Деревянко и других российских звезд

Актеры

Несмотря на то, что многие артисты недовольны своими гонорарами, они получают весьма немаленькие суммы. Так, актриса Александра Бортич, известная зрителям по фильмам «Я худею», «Холоп», «Викинг» и другим, получает за один съемочный день — 200 тысяч рублей. Об этом в своей авторской программе «Бесогон» рассказал режиссер Никита Михалков.

Он озвучил данные и по заработным платам других звезд. К примеру, Павел Деревянко, полюбившийся зрителям по ролям в картинах «Люби меня», «Неваляшка», сериалам «Домашний арест» и «Дылды», получает 300 тысяч за съемку.

Съемочный день Антона Лапенко (сериал «Внутри Лапенко») оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, Максим Виторган получает 200 тысяч в день, звезда «Призрака» Семен Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.