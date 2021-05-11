Раскрыты гонорары Валерия Гаркалина, Павла Деревянко и других российских звезд
Фото: Global Look Press
Как уточнил артист, он «приближен к нищете». «Вот-вот туда скачусь», — уточнил Гаркалин. Валерий считает, что оплата его труда не соответствует представлениям о том, сколько может стоить его работа. За один спектакль ему в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем — 50 тысяч. «За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — добавил он KP. Ru.
Фото: Global Look Press
Актеры
Несмотря на то, что многие артисты недовольны своими гонорарами, они получают весьма немаленькие суммы. Так, актриса Александра Бортич, известная зрителям по фильмам «Я худею», «Холоп», «Викинг» и другим, получает за один съемочный день — 200 тысяч рублей. Об этом в своей авторской программе «Бесогон» рассказал режиссер Никита Михалков.
Он озвучил данные и по заработным платам других звезд. К примеру, Павел Деревянко, полюбившийся зрителям по ролям в картинах «Люби меня», «Неваляшка», сериалам «Домашний арест» и «Дылды», получает 300 тысяч за съемку.
Съемочный день Антона Лапенко (сериал «Внутри Лапенко») оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, Максим Виторган получает 200 тысяч в день, звезда «Призрака» Семен Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.
Фото: Instagram/@volkovihome
В среднем по отрасли
О среднем заработке актеров по всей России в социальной сети рассказала актриса Екатерина Волкова, исполнившая главную роль в сериале «Воронины». «Если актер служит в труппе государственного театра, у него зарплата 25-30 тысяч и выше (но не сильно)», — написала звезда. По ее мнению, это небольшая сумма, однако такие сотрудники «защищены от пандемий».
У актеров, участвующих в антрепризе нет зарплаты, им платят за каждый выход на сцену. «За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, а его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше», — добавила Волкова.
При этом, по ее словам, в кино работа оплачивается по сменам, которые в среднем длятся 12-14 часов. Начинающие актеры получают от трех до семи тысяч рублей за смену, более или менее узнаваемые — 15-25 тысяч рублей, медийные 50-100 тысяч рублей, мега-звезды — 150-250 тысяч рублей. Волкова отметила, что хороший доход приносит реклама, однако артисты с амбициями не любят в ней сниматься.
Фото: Instagram/@fkirkorov
Певцы
Согласно сайту госзакупок, в марте 2021 года стало известно, что одним из наиболее востребованных у российских чиновников артистов является певец Филипп Киркоров. Его регулярно зовут на различные мероприятия и выплачивают солидные гонорары. Так, исполнитель выступил на празднике в честь 8 Марта в Петербурге, где за 40-минутное шоу получил 3,5 миллиона рублей. Нетрудно подсчитать, что таким образом он зарабатывал почти 90 тысяч рублей в минуту.
В 2019 году на Дне города в Самаре Дима Билан получил за выступление четыре миллиона рублей. Концерт запомнился скандалом — певец появился на сцене пьяным и вместо песен издавал странные звуки. Певец Николай Басков также хорошо сумел заработать на клипе с рекламой, за который ему заплатили порядка 20 миллионов рублей.
Фото: Global Look Press
Телеведущие и журналисты
Руководитель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков является самым богатым телеведущим России. Его ежегодный заработок составляет около 500 миллионов рублей. Однако он получает эту сумму только за съемки новых выпусков юмористической программы.
Чуть ниже в рейтинге расположилась директор телеканала RT Маргарита Симоньян. За год она зарабатывает около 250 миллионов рублей. Третье место занял ведущий политического шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин, зарабатывающий порядка 100 миллионов рублей. Далее в списке идет Андрей Малахов, который ведет свое шоу на телеканале «Россия-1». За свою работу он получает в год 90 миллионов рублей. Также Малахов имеет собственное интернет-издание, которое тоже приносит ему доход. Как пишет «СтарХит», пятое место в рейтинге занял телеведущий Владимир Соловьев, имеющий доход в 52 миллионов рублей.
Фото: Instagram/@anton_lapenko, Global Look Press, Instagram/@volkovihome, Instagram/@fkirkorov, Instagram/@bilanofficial, Instagram/@m_simonyan, Instagram/@malakhov007
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