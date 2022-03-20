Раскрыт диагноз: стало известно, почему Диме Билану пришлось срочно делать операцию

Несколько дней назад Дима Билан сообщил поклонникам о том, что находится в одной из столичных клиник и готовится к операции. Раскрывать причину хирургического вмешательства перед сложной операцией российский певец не стал. Однако сейчас стала известна причина, по которой мужчина решился на это. По признанию российского исполнителя, он наконец-то решил разобраться с довольно серьезной проблемой, которая мучила его на протяжении многих лет, рассказывает Экспресс газета. Сам диагноз рассекречивать поклонникам певец не стал, однако журналистам программы «Ты не поверишь!» с телеканала НТВ удалось выяснить, что артиста давно мучает хронический гастрит.