Раскрыт диагноз: стало известно, почему Диме Билану пришлось срочно делать операцию
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Несколько дней назад Дима Билан сообщил поклонникам о том, что находится в одной из столичных клиник и готовится к операции. Раскрывать причину хирургического вмешательства перед сложной операцией российский певец не стал. Однако сейчас стала известна причина, по которой мужчина решился на это. По признанию российского исполнителя, он наконец-то решил разобраться с довольно серьезной проблемой, которая мучила его на протяжении многих лет, рассказывает Экспресс газета. Сам диагноз рассекречивать поклонникам певец не стал, однако журналистам программы «Ты не поверишь!» с телеканала НТВ удалось выяснить, что артиста давно мучает хронический гастрит.
По словам журналистов, речь, возможно, идет о язве, камнях в желчном пузыре или полипе. Недуг не мучал Диму Билана долгое время, однако после перенесенной коронавирусной инфекции болезнь обострилась. «После Covid-19 это все обострилось. Честно признаюсь, что боль я еще и заливал», — признался певец. При хроническом гастрите важно соблюдать правильную диету и вести здоровый образ жизни, что Билану не всегда удается. «Я курю сигареты. Я бросал, я много раз бросал. Я даже давал обещание, что если выиграю «Евровидение», то брошу курить, но прошел месяц, и опять начал курить», — разоткровенничался певец.
Фото и видео: Passion.ru, Global look press, архив пресс-службы Passion.ru