«Расклеился окончательно»: младший сын Валерии заболел во время путешествия по Африке

Болезнь омрачила отпуск младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина. 22-летний наследник звезды последнюю неделю провел в африканском государстве Замбия, куда отправился вместе с супругой Лианой отмечать годовщину свадьбы. Кроме того пара посетила местные достопримечательности и свадьбу друзей.

На плохое самочувствие Арсений пожаловался в сторис своей страницы в соцсети.