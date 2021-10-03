«Расклеился окончательно»: младший сын Валерии заболел во время путешествия по Африке
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Фото: Instagram
Болезнь омрачила отпуск младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина. 22-летний наследник звезды последнюю неделю провел в африканском государстве Замбия, куда отправился вместе с супругой Лианой отмечать годовщину свадьбы. Кроме того пара посетила местные достопримечательности и свадьбу друзей.
На плохое самочувствие Арсений пожаловался в сторис своей страницы в соцсети.
«Фэйл века — прилететь в Африку и заболеть. Вчера мы отгуляли свадьбу, я героически продержался, а сегодня расклеился окончательно и полдня провел в номере», — поделился Арсений Шульгин. В ближайшие дни пара намерена вернуться домой.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце августа 2020 года. Для обоих этот брак стал первым. Лиана выходила замуж, уже будучи беременной. 1 января пара стала родителями — у них родилась дочь Селин. В путешествие по Замбии малышку не взяли. Хотя девочка уже путешествовала вместе с Арсением и Лианой в Дубай.
Фото и видео: @arseniy_shulgin,@lianashulginaa/Instagram