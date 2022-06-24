Расцвела на чужбине: Пугачева похвасталась стройными ногами в коротких шортах

Пока хейтеры обсуждают неприглядную судьбу Примадонны за границей, она сама чувствует себя вполне вольготно и уверенно. Максим Галкин, туманное будущее которого не обсуждает разве только ленивый, опубликовал в своем микроблоге фотографию сияющей супруги. На снимке Алла Пугачева предстала в светлом топе, рубашке и коротких шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги.