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Вчера в 22:48
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Расцвела на чужбине: Пугачева похвасталась стройными ногами в коротких шортах

Пока хейтеры обсуждают неприглядную судьбу Примадонны за границей, она сама чувствует себя вполне вольготно и уверенно.
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Алла Пугачева

Фото: соцсети

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Пока хейтеры обсуждают неприглядную судьбу Примадонны за границей, она сама чувствует себя вполне вольготно и уверенно. Максим Галкин, туманное будущее которого не обсуждает разве только ленивый, опубликовал в своем микроблоге фотографию сияющей супруги. На снимке Алла Пугачева предстала в светлом топе, рубашке и коротких шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: соцсети

«Алла глазами Лизы», — лаконично подписал новый снимок Галкин.

Поклонники шоумена сошлись во мнении, что Примадонна буквально молодеет на глазах. «Алла молодеет на глазах», «Светится от счастья», «Красавица Алла Борисовна, ждем вас домой», — высказали свое мнение подписчики.

Фото: соцсети

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