«Раритетный кадр»: Кристина Асмус показала редкое фото с родителями и сестрами

Сестры настолько похожи, что пользователи Сети не сразу поняли, где на фото Кристина: «Я сразу подумала, Вы в центре 😂👍🏻 очень похожи!», «Не сразу понятно, где Кристина», «Как похожи сестренки», «Семейный снимок всегда имеет большую ценность», «Я чуть вас не перепутала», «Кристин, вас в семье с сестрой не путают случайно?😀😀 очень похожи!!», «С одной сестрой вы очень похожи, как двойник», «Как похожи и в то же время разные», «Сразу чувствуется сила рода!!!!».