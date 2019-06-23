«Раритетный кадр»: Кристина Асмус показала редкое фото с родителями и сестрами

Популярная актриса Кристина Асмус выросла в многодетной семье — у актрисы три сестры. В своем блоге звезда театра и кино опубликовала редкий кадр, сделанный на встрече с близкими: «Раритетный кадр 📸 Единственный в своём роде, на котором собралась вся наша семья - родители и три моих родных сестры».
Сестры настолько похожи, что пользователи Сети не сразу поняли, где на фото Кристина: «Я сразу подумала, Вы в центре 😂👍🏻 очень похожи!», «Не сразу понятно, где Кристина», «Как похожи сестренки», «Семейный снимок всегда имеет большую ценность», «Я чуть вас не перепутала», «Кристин, вас в семье с сестрой не путают случайно?😀😀 очень похожи!!», «С одной сестрой вы очень похожи, как двойник», «Как похожи и в то же время разные», «Сразу чувствуется сила рода!!!!».
Напомним, Кристина Асмус замужем за шоуменом Гариком Харламовым. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Анастасию.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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