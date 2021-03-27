Ранее неизвестная миру картина Ван Гога продана за рекордные €13 миллионов

Живописное полотно Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продано на аукционе в Париже за рекордную сумму в более 1 миллиарда рублей. Изначально в аукционном доме Sotheby's планировали, что стоимость картины составит меньше данной суммы. «Уличная сцена на Монмартре» была создана нидерландским живописцем в 1887 году. На ней изображен Монмартр в бытность его окраиной французской столицы. На картине — ветряная мельница, покосившаяся изгородь и прогуливающиеся люди. По мнению искусствоведов, полотно изображает место, неподалеку от которого Ван Гог проживал в Париже. Именно в этот период художник открыл для себя импрессионистов и начал экспериментировать с цветом.

Примечательно, что уникальность «Уличной сцены на Монмартре» состоит в том, что она всегда находилась в частных коллекциях и никогда не выставлялась для обозрения. Все сведения о полотне были почерпнуты специалистами из черно-белой фотографии, которую ранее размещали в каталогах.