Рак вернулся? Хью Джекман сделал биопсию кожи и призвал не забывать про солнцезащитный крем
Актер Хью Джекман снова призвал своих поклонников соблюдать правила загара и не пренебрегают средствами для защиты кожи. Сам он снова заподозрил у себя злокачественные образования и даже обратился за помощью к врачам.
Он отметил, что сделал биопсию кожи, чтобы на самом раннем этапе выявить патологию и начать лечение.
«Врачи заметили что-то слегка необычное, поэтому они взяли биопсию и проверяют ее», – сказал он.
Однако, как сообщают западные таблоиды, врачи пока не нашли ничего страшного.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @thehughjackman
В прошлом Джекман уже столкнулся со страшным заболеванием – к счастью, не самого опасного вида. Несколько раз он проходил лечение от базально-клеточного рака – в последний раз актер лечился в 2017 году.
Заболевание было диагностировано еще в ноябре 2013 года. Супруга актера обнаружила пятно на его носу, а врачи, к которым обратился Джекман, сообщили: это — базальноклеточная карцинома. Одной операции по удалению новообразования оказалось недостаточно, время от времени у Хью случаются рецидивы. Поклонники опасаются более серьезных осложнений, тем более что в период обострения заболевания актер выглядел не лучшим образом, и было очевидно, что болезнь дается ему тяжело.
Фото: Instagram Хью Джекмана
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