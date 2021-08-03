passion.ru

Рак вернулся? Хью Джекман сделал биопсию кожи и призвал не забывать про солнцезащитный крем

В своем блоге актер обратился к своим подписчикам с просьбой соблюдать осторожность и не пренебрегать защитными средствами для лица и тела в солнечные дни, чтобы не провоцировать страшную болезнь.
Рак вернулся? Хью Джекман сделал биопсию кожи и призвал не забывать про солнцезащитный крем

Актер Хью Джекман снова призвал своих поклонников соблюдать правила загара и не пренебрегают средствами для защиты кожи. Сам он снова заподозрил у себя злокачественные образования и даже обратился за помощью к врачам.

Он отметил, что сделал биопсию кожи, чтобы на самом раннем этапе выявить патологию и начать лечение.

«Врачи заметили что-то слегка необычное, поэтому они взяли биопсию и проверяют ее», – сказал он.

Однако, как сообщают западные таблоиды, врачи пока не нашли ничего страшного.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Хью Джекман с питомцами

Фото: @thehughjackman

В прошлом Джекман уже столкнулся со страшным заболеванием – к счастью, не самого опасного вида. Несколько раз он проходил лечение от базально-клеточного рака – в последний раз актер лечился в 2017 году.

Заболевание было диагностировано еще в ноябре 2013 года. Супруга актера обнаружила пятно на его носу, а врачи, к которым обратился Джекман, сообщили: это — базальноклеточная карцинома. Одной операции по удалению новообразования оказалось недостаточно, время от времени у Хью случаются рецидивы. Поклонники опасаются более серьезных осложнений, тем более что в период обострения заболевания актер выглядел не лучшим образом, и было очевидно, что болезнь дается ему тяжело.

Фото: Instagram Хью Джекмана

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!