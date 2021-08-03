Рак вернулся? Хью Джекман сделал биопсию кожи и призвал не забывать про солнцезащитный крем

Актер Хью Джекман снова призвал своих поклонников соблюдать правила загара и не пренебрегают средствами для защиты кожи. Сам он снова заподозрил у себя злокачественные образования и даже обратился за помощью к врачам.

Он отметил, что сделал биопсию кожи, чтобы на самом раннем этапе выявить патологию и начать лечение.

«Врачи заметили что-то слегка необычное, поэтому они взяли биопсию и проверяют ее», – сказал он.

Однако, как сообщают западные таблоиды, врачи пока не нашли ничего страшного.