«Радостные и веселые»: Екатерина Волкова поделилась яркими снимками с семьей с новогодней фотосессии
Фото: @volkovihome / Instagram
Кадры получились очень уютными и красивыми. На снимках родители и их дочка забавно позируют и веселятся. Сама Екатерина одета в черное бархатное платье длины миди, а ее супруг Андрей примерил стильный костюм с матовым пиджаком и белой рубашкой. На их подросшей дочери Лизе — стильное изумрудное пышное платье.
«Ну что ж... Как я и говорила, Лиза и Андрей сговорились, в итоге большинство кадров получилось вот с такими кривляньями. Только посмотрите на этих проказников!!», — пишет знаменитая брюнетка.
Красивой семьей восторгаются поклонники. В комментариях под публикацией можно найти множество приятных слов:
«Шикарные фото! Живые и веселые», «Екатерина! У Вас замечательная, прекрасная и любящая семья! Может фотографии и не получились, но по-моему они даже лучше! Ведь вы все вместе веселились, радовались, смеялись и танцевали...», «Красивое платье у Лизы», «Прекрасная мама!», «Вы невероятные. С праздником вас!», «У вас с Лизой ооочень красивые платья!!!», «Прикольно получилось! Дружно и весело!», «Какие вы классные», «Люблю такие естественные фотки. Вы такие красивые»,— пишут очарованные пользователи Сети.
Фото видео: @volkovihome / Instagram
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