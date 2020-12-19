«Радостные и веселые»: Екатерина Волкова поделилась яркими снимками с семьей с новогодней фотосессии

«Ну что ж... Как я и говорила, Лиза и Андрей сговорились, в итоге большинство кадров получилось вот с такими кривляньями. Только посмотрите на этих проказников!!», — пишет знаменитая брюнетка.

Красивой семьей восторгаются поклонники. В комментариях под публикацией можно найти множество приятных слов:

«Шикарные фото! Живые и веселые», «Екатерина! У Вас замечательная, прекрасная и любящая семья! Может фотографии и не получились, но по-моему они даже лучше! Ведь вы все вместе веселились, радовались, смеялись и танцевали...», «Красивое платье у Лизы», «Прекрасная мама!», «Вы невероятные. С праздником вас!», «У вас с Лизой ооочень красивые платья!!!», «Прикольно получилось! Дружно и весело!», «Какие вы классные», «Люблю такие естественные фотки. Вы такие красивые»,— пишут очарованные пользователи Сети.