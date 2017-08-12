Одним милым кадром в Instagram популярного шоумена стало больше

Instagram-страница 41-летнего Максима Галкина — одна из самых популярных. Телеведущий делится фотографиями своих детей — двойняшек Лизы и Гарри, а также снимает видеоролики «на злобу дня», в которых иронизирует над отечественными звездами шоу-бизнеса.

На днях Максим опубликовал в микроблоге снимок, сделанный на пляже в Юрмале, где звездная семья провела большую часть этого лета. Шоумен, стоя в море, высоко на руках поднял сына Гарри. «Радость», — подписал снимок Галкин, сопроводив хештегами #дети #гарригалкин #максимгалкин #море #лето #лето2017 #летоэтомаленькаяжизнь

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 12 2017 в 8:18 PDT

«Пока маленькие наслаждайтесь каждым мигом», «Побольше бы таких фотографий», «Безумно красиво», «Папа и сын -так здорово!», «Какие же хорошие!», «Как советская открытка о лете и счастье», «Приятно смотреть когда мужчины с удовольствием занимаются своими детьми,и не важно звезда это или обычный прохожий на улице», «Фото,как из 70-х...ностальжи...Очень красивые эмоции!», — написали в комментариях фолловеры Максима.

Напомним, Максим Галкин с 2011 года женат на Алле Пугачевой. Супруги воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, родившихся в 2013 году.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)