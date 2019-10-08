Радость и поцелуи: Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым
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Фото: Instagram
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отдыхают в Израиле. Туда они прилетели с полугодовалым сыном Леоном на свадьбу Анастасии Сафоновой – 25-летней дочери Кирилла.
Церемония с родными и друзьями прошла в Тель-Авиве, где живет мать невесты. Молодые ранее обещали, что сыграют и вторую свадьбу – в Нью-Йорке, где живут сами. Но когда состоится праздник, пока неизвестно.
Фото: Instagram
Анастасия Сафонова несколько лет встречалась с финансистом Стивеном Мерфи, их помолвка состоялась в 2017 году, а теперь влюбленные сыграли свадьбу. Самыми дорогими гостями на празднике стал отец невесты с женой и маленьким сыном. Кстати, Кирилл Сафонов помогал в организации свадьбы, а Саша Савельева веселилась на ней от души.
В Instagram она рассказала, что выдавать замуж – занятие приятное, и показала романтичное видео с супругом. В ролике экс-солистка «Фабрики» в сверкающем платье дефилирует рядом с мужем и детской коляской. А потом внезапно радостно целует Кирилла Сафонова.
«Восхитительное время», - первой прокомментировала новоиспеченная жена Анастасия Сафонова. «Красавцы», «Красивая пара», «А женить сына будет еще приятнее», - написали в комментариях.
Напомним, Сафонов и Савельева поженились в 2010 году. Их долгожданный первенец Леон родился в марте 2019-го.
Фото и видео: Instagram
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