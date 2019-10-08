passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Радость и поцелуи: Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Фото: Instagram

Супруги веселились на свадьбе дочери актера.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отдыхают в Израиле. Туда они прилетели с полугодовалым сыном Леоном на свадьбу Анастасии Сафоновой – 25-летней дочери Кирилла.

Обручальное кольцо Анастасии Сафоновой

Церемония с родными и друзьями прошла в Тель-Авиве, где живет мать невесты. Молодые ранее обещали, что сыграют и вторую свадьбу – в Нью-Йорке, где живут сами. Но когда состоится праздник, пока неизвестно.

Анастасия и Стивен

Фото: Instagram

Анастасия Сафонова несколько лет встречалась с финансистом Стивеном Мерфи, их помолвка состоялась в 2017 году, а теперь влюбленные сыграли свадьбу. Самыми дорогими гостями на празднике стал отец невесты с женой и маленьким сыном. Кстати, Кирилл Сафонов помогал в организации свадьбы, а Саша Савельева веселилась на ней от души.

В Instagram она рассказала, что выдавать замуж – занятие приятное, и показала романтичное видео с супругом. В ролике экс-солистка «Фабрики» в сверкающем платье дефилирует рядом с мужем и детской коляской. А потом внезапно радостно целует Кирилла Сафонова.

«Восхитительное время», - первой прокомментировала новоиспеченная жена Анастасия Сафонова. «Красавцы», «Красивая пара», «А женить сына будет еще приятнее», - написали в комментариях.

Напомним, Сафонов и Савельева поженились в 2010 году. Их долгожданный первенец Леон родился в марте 2019-го.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!