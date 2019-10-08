Радость и поцелуи: Саша Савельева показала романтичное видео с Кириллом Сафоновым

Анастасия Сафонова несколько лет встречалась с финансистом Стивеном Мерфи, их помолвка состоялась в 2017 году, а теперь влюбленные сыграли свадьбу. Самыми дорогими гостями на празднике стал отец невесты с женой и маленьким сыном. Кстати, Кирилл Сафонов помогал в организации свадьбы, а Саша Савельева веселилась на ней от души.

В Instagram она рассказала, что выдавать замуж – занятие приятное, и показала романтичное видео с супругом. В ролике экс-солистка «Фабрики» в сверкающем платье дефилирует рядом с мужем и детской коляской. А потом внезапно радостно целует Кирилла Сафонова.