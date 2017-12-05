Ради искусства готова на все: Юлия Высоцкая поделилась кадрами, как стала лысой
Поклонники актерского и кулинарного таланта Юлии Высоцкой, привыкшие к ее неизменно светлым волосам, были сильно удивлены, увидев ее в январе прошлого года в передаче «Утро с Юлией Высоцкой» бритой практически наголо. Как выяснилось впоследствии, на такие жертвы Юлия пошла ради роли в фильме «Рай», который снимал ее супруг Андрей Кончаловский. Фильм, вышедший в 2016 году, собрал большое количество престижных наград.
Несколько дней назад в Москве состоялась церемония вручения премии «Звезда театрала», на которой знаковую работу отметили еще одной статуэткой. Юлия рассказала об этом своим подписчикам в Instagram, опубликовав фотографии процесса той самой стрижки. Судя по снимкам, прощание с волосами далось актрисе не очень легко.
«Это было два года назад... а вчера у фильма «Рай» режиссёр @andrei_konchalovsky случилась ещё одна награда Премия Звезда Театрала за лучшую женскую роль театральной актрисы в кино. Спасибо, всем, кто голосовал! Спасибо, всем, кто разделил нашу любовь к этому фильму», — подписала серию фотографий актриса.
«Юль ты Красота не земная (с волосами или безззз)», «Героически подвиг!Мне часть длины убрала-неделю рыдала!Заслуженная награда!», «Юлия, вы более чем заслужили это❤️!», «Это подвиг. Только красивая женщина может позволить себе», «Поздравляю, действительно заслуга за Ваш труд. Спасибо, что разделили с нами эти моменты. Сильные фото, переполняют эмоции», «Юля, вы смелая, умная, красивая, талантливая . Вас не испортит даже лысая голова. Я вас обожаю!» — написали подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram