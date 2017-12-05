Актриса опубликовала архивные снимки подготовки к роли в фильме «Рай».

Поклонники актерского и кулинарного таланта Юлии Высоцкой, привыкшие к ее неизменно светлым волосам, были сильно удивлены, увидев ее в январе прошлого года в передаче «Утро с Юлией Высоцкой» бритой практически наголо. Как выяснилось впоследствии, на такие жертвы Юлия пошла ради роли в фильме «Рай», который снимал ее супруг Андрей Кончаловский. Фильм, вышедший в 2016 году, собрал большое количество престижных наград.

Несколько дней назад в Москве состоялась церемония вручения премии «Звезда театрала», на которой знаковую работу отметили еще одной статуэткой. Юлия рассказала об этом своим подписчикам в Instagram, опубликовав фотографии процесса той самой стрижки. Судя по снимкам, прощание с волосами далось актрисе не очень легко.

«Это было два года назад... а вчера у фильма «Рай» режиссёр @andrei_konchalovsky случилась ещё одна награда Премия Звезда Театрала за лучшую женскую роль театральной актрисы в кино. Спасибо, всем, кто голосовал! Спасибо, всем, кто разделил нашу любовь к этому фильму», — подписала серию фотографий актриса.