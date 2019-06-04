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«Рада твоим успехам»: Собчак замяла скандал, публично помирившись с Бузовой

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Ольга Бузова презентовала новое видео «Водица»

Фото: Instagram
Ксения пришла на презентацию клипа Ольги «Водица».

Телеведущая, а теперь и певица Ольга Бузова презентовала очередной клип на песню «Водица». Она призналась, что готовилась к премьере четыре месяца. «Вы не представляете, сколько работы было проделано», - делилась Ольга тонкостями с подписчиками.

Новый клип Ольги Бузовой

На праздник собрались многие известные люди. Первыми увидеть «Водицу» пожелали Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Оксана Федорова, Григорий Лепс, Катя Лель и другие знаменитости.

Сама виновница торжества откровенно призналась, что и сама удивлена, как ей удалось собрать в одном месте столько важных людей.

Инстаграм Оксаны Федоровой

Но, пожалуй, самым неожиданным гостем вечера стала Ксения Собчак. Она пришла к Ольге на волне скандала после очередного выпуска «Осторожно, Собчак», шумиха вокруг которого не утихает уже несколько дней. Миллионы людей в режиме реального времени наблюдают за столкновением двух знаменитостей в спорах о моде и люксе.

Инстаграм Кати Лель

И теперь, по-видимому, Ксения решила погасить пламя накала. На презентации клипа Ольги она призналась, что рада успехам певицы, но в то же время в программе она была права и ничего не преувеличивала. Собчак также добавила: «Я пришла к тебе в куртке, но не Balenciaga». «Именно поэтому ты здесь», - парировала Бузова.

Инстаграм Яны Рудковской

Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Собчак призналась, что один знакомый дизайнер попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила их кожаную куртку. Имена не назывались, но Ольга подумала, что поняла о ком идет речь, и вышла на тропу войны.

Другие гости вечера тоже искренне радовались за певицу и поздравляли ее с успехами. Кстати, за несколько часов клип на официальном канале певицы в youtube посмотрели более 600 тысяч раз.

А Катя Лель исполнила просьбу своей дочери Эмилии и сняла, как Ольга исполняет на сцене свой хит «Танцуй под Бузову».

Инстаграм Кати Лель

А вам нравится творчество Ольги?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, youtube.com/ Ольга Бузова

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