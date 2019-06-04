«Рада твоим успехам»: Собчак замяла скандал, публично помирившись с Бузовой

Напомним, что конфликт разгорелся после того, как Собчак призналась, что один знакомый дизайнер попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила их кожаную куртку. Имена не назывались, но Ольга подумала, что поняла о ком идет речь, и вышла на тропу войны.

Другие гости вечера тоже искренне радовались за певицу и поздравляли ее с успехами. Кстати, за несколько часов клип на официальном канале певицы в youtube посмотрели более 600 тысяч раз.

А Катя Лель исполнила просьбу своей дочери Эмилии и сняла, как Ольга исполняет на сцене свой хит «Танцуй под Бузову».