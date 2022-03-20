«Работала с самого детства»: Сати Казанова откровенно рассказала о непростой юности

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о тяжелых воспоминаниях из юности, которые укрепили ее характер, а также о переломных 90-х, которые изменили ход жизни ее семьи. По словам певицы, весьма юной ей пришлось устроиться на работу, чтобы хоть как-то поддержать родителей финансово. «Я пела в ресторане отела «Гранд-Кавказ» и зарабатывала в свои 16 лет больше, чем мама и папа, которые торговали на рынке», - разоткровенничалась она. 39-летняя артистка рассказала, что в лихие 90-е ее родителям пришлось очень тяжело: отца-дальнобойщика постоянно грабили, его рейсы срывались, ломалась машина, починка которой требовала денег и времени. Сати тяжело переживала трудные моменты, выпавшие на долю ее семьи, и приняла решение устроиться в ресторан, управляющей которого была знакомая ее родителей. «Время было ужасное. Я видела, как трудно родителям, и очень радовалась, когда могла помогать им. За один вечер у меня иногда выходило больше, чем у них обоих за неделю», - поделилось певица. Обаятельность, молодость красивой девушки позволили ей собрать большое количество чаевых. Поэтому работа, которая заняла у нее год, выдалась очень успешной и помогла исправить финансовую ситуацию в семье.