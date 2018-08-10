R'n'B-певица Бьянка показала, как прошла ее свадьба

Напомним, Бьянка тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Артистке приписывали романы с музыкантами Серегой и Никитой Легостаевым. Однако уже несколько лет певица счастлива с Романом Безруковым, который выступает с ней в качестве гитариста. Бьянка и ее супруг отправились в медовый месяц в Таиланд, откуда артистка уже поделилась первыми впечатлениями. По ее словам, на острове Пхукет невероятная атмосфера, располагающая к творчеству — Бьянка уже написала три песни.