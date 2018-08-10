R'n'B-певица Бьянка показала, как прошла ее свадьба

32-летняя Бьянка на днях стала женой — певица и ее давний возлюбленный Роман Безруков сыграли свадьбу. Спустя несколько дней после торжества звезда поделилась в Instagram несколькими праздничными фотографиями. Для главного события в своей жизни Бьянка выбрала классическое белоснежное платье с пышной юбкой и лифом, подчеркнувшим ее пышную грудь. Подружки невесты, среди которых была замечена певица Юлианна Караулова, были одеты в одинаковые голубые шелковые платья.
Организацией свадьбы занималось популярное среди звезд агентство Svadberry под руководством Анны Городжей. Среди клиентов агентства — Ксения Бородина и Курбан Омаров, Настасья Шубская и Александр Овечкин, МОТ и Мария Мельникова и многие другие представители шоу-бизнеса.
Напомним, Бьянка тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Артистке приписывали романы с музыкантами Серегой и Никитой Легостаевым. Однако уже несколько лет певица счастлива с Романом Безруковым, который выступает с ней в качестве гитариста. Бьянка и ее супруг отправились в медовый месяц в Таиланд, откуда артистка уже поделилась первыми впечатлениями. По ее словам, на острове Пхукет невероятная атмосфера, располагающая к творчеству — Бьянка уже написала три песни.
Фото: instagram, starface
Видео: YouTube/Бьянка