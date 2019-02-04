«Пытаются посчитать деньги в моем кармане»: певица Жасмин эмоционально отреагировала на слухи о «золотом Bentley» и рассказала о дорогом подарке мужу

Сегодня в СМИ появилась новость о дорогой покупке, которую якобы совершила певица Жасмин: накануне женщину видели в серо-золотом Bentley Mulsanne с «блатными» номерами. Одновременно с этим сообщением журналисты упомянули и скандал, который произошел в связи с арестом супруга артистки и обвинением его в хищении крупной суммы денег. Возмущенная Жасмин эмоционально отреагировала на эту информацию.

«С завидной регулярностью и незавидной непоследовательностью СМИ в последнее время пытаются посчитать деньги в моем кармане. То платье у меня с AliExpress за 3.000 рублей, то "золотой Bentley", определитесь уже! Платье, кстати, классное! А Bentley — ну да, в прошлом году я поменяла свой автомобиль на Бэнтли, правда, не на золотой — вот уж огорчение. И не муж мне подарил этот автомобиль», — написала она в своем Instagram.

«Я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене, неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на "Запорожце"?! Была одна недешевая машина, продала, купила другую, в чем проблема?! Я в состоянии обеспечить себя», — сообщила Жасмин, подчеркнув: в ближайшее время силами своего продюсерского центра она организует два сольных концерта в Москве и Петербурге, проедет с гастролями по стране. Выступает певица и на «закрытых мероприятиях».