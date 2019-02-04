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«Пытаются посчитать деньги в моем кармане»: певица Жасмин эмоционально отреагировала на слухи о «золотом Bentley» и рассказала о дорогом подарке мужу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Жасмин выходит на сцену со звездами первой величины

Фото: Instagram певицы Жасмин
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41-летняя певица Жасмин опровергла слухи о недавней покупке Bentley за 33 миллиона рублей и рассказала о дорогом подарке, который она сделала мужу.

Сегодня в СМИ появилась новость о дорогой покупке, которую якобы совершила певица Жасмин: накануне женщину видели в серо-золотом Bentley Mulsanne с «блатными» номерами. Одновременно с этим сообщением журналисты упомянули и скандал, который произошел в связи с арестом супруга артистки и обвинением его в хищении крупной суммы денег. Возмущенная Жасмин эмоционально отреагировала на эту информацию.

«С завидной регулярностью и незавидной непоследовательностью СМИ в последнее время пытаются посчитать деньги в моем кармане. То платье у меня с AliExpress за 3.000 рублей, то "золотой Bentley", определитесь уже! Платье, кстати, классное! А Bentley — ну да, в прошлом году я поменяла свой автомобиль на Бэнтли, правда, не на золотой — вот уж огорчение. И не муж мне подарил этот автомобиль», — написала она в своем Instagram.

«Я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене, неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на "Запорожце"?! Была одна недешевая машина, продала, купила другую, в чем проблема?! Я в состоянии обеспечить себя», — сообщила Жасмин, подчеркнув: в ближайшее время силами своего продюсерского центра она организует два сольных концерта в Москве и Петербурге, проедет с гастролями по стране. Выступает певица и на «закрытых мероприятиях».

«Подозреваю, что сейчас начнутся комментарии на уровне "вот лучше бы помогла Пете или Васе", — так и помогаю, ребят! Не люблю кричать об этом, но помогаю и детишкам с синдромом Дауна в Кишиневе, и незрячим деткам в Кургане, и мамочкам-одиночкам в сложных ситуациях. И не муж мне дорогую машину, а я как раз я ему и городу, вверенному в его попечение, недавно сделала довольно дорогой подарок — карусель для детишек», — подчеркнула она.

«Мои доходы и расходы на моей совести, и она чиста, а вот вам считать чужие деньги и неверно описывать источники их доходов должно быть стыдно, это жалкое занятие, не достойное профессиональной журналистики», — подытожила певица.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress

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