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Пышный бюст, тонкая талия и стройные ноги: Самбурская похвасталась фигурой в блестящем платье-бюстье

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Настасья Самбурская

Фото: Instagram

33-летняя популярная актриса Настасья Самбурская продемонстрировала точеную фигуру и соблазнительные формы в эффектном наряде.

Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в сверкающем коротком платье-бюстье, расшитом серебристыми пайетками. Судя по снимку, во время самоизоляции актриса продолжает поддерживать себя в прекрасной форме.

Настасья Самбурская

Фото: Instagram

Конечно, мало кого из подписчиков Самбурской ее эффектный образ оставил равнодушным. «Шикарно выглядите, Настасья», «Красотка ты, Настя», «Богиня планеты», «Какое красивое платье», «Превосходная форма, браво», «Просто красавица», «Красиииивая», «Шикарная», «Принцесса», «Девушка - огонь!», «Глаза блестят, как платье!», «Выглядит блестяще», «Ну просто красота!!!!», «Глаза аж прожигают», «Фигурка супер», «Секси», «Ох хороша Настасья», — пишут они в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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