Пышный бюст, тонкая талия и стройные ноги: Самбурская похвасталась фигурой в блестящем платье-бюстье
Фото: Instagram
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в сверкающем коротком платье-бюстье, расшитом серебристыми пайетками. Судя по снимку, во время самоизоляции актриса продолжает поддерживать себя в прекрасной форме.
Фото: Instagram
Конечно, мало кого из подписчиков Самбурской ее эффектный образ оставил равнодушным. «Шикарно выглядите, Настасья», «Красотка ты, Настя», «Богиня планеты», «Какое красивое платье», «Превосходная форма, браво», «Просто красавица», «Красиииивая», «Шикарная», «Принцесса», «Девушка - огонь!», «Глаза блестят, как платье!», «Выглядит блестяще», «Ну просто красота!!!!», «Глаза аж прожигают», «Фигурка супер», «Секси», «Ох хороша Настасья», — пишут они в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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