42-летняя Яна Рудковская показала новую сексуальную фотографию

Фигуре 42-летней Яны Рудковской завидуют многие. За лето известный продюсер сильно загорела и заметно постройнела, но и на этом она останавливаться не намерена.

Сегодня многодетная мама похвасталась откровенным снимком, на котором ее тело выглядит безупречно. «Занялась летом активно спортом, плаваю и занимаюсь с тренером почти каждый день», — пояснила она.