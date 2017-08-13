Пышный бюст, тонкая талия и бесконечные ноги: Яна Рудковская похвасталась еще более стройной фигурой в купальнике
Фигуре 42-летней Яны Рудковской завидуют многие. За лето известный продюсер сильно загорела и заметно постройнела, но и на этом она останавливаться не намерена.
Сегодня многодетная мама похвасталась откровенным снимком, на котором ее тело выглядит безупречно. «Занялась летом активно спортом, плаваю и занимаюсь с тренером почти каждый день», — пояснила она.
Подписчики неизменно восхищены тренированным телом любимицы, которая, по их мнению, выглядит намного моложе своих лет. Однако и завистники не дремлют. Вчера они с азартом обсуждали фотографию, которую опубликовал известный певец Николай Басков.
«Любимые руки....», — заинтриговал он. Большая часть его фанатов решила, что руки — мамины, однако рукава жакета Chanel выдали владелицу. «Блин. Я тоже подумала что может это мама. Только Рудковская на своей страничке в этом пиджаке и с этих часах», — догадались внимательные фолловеры.
Хейтеры принялись, не стесняясь в выражениях, обсуждать возраст дорогой подруги Николая. «Красивые руки, народ не придумывайте, лишь бы обсудить, вот завистники», — встали на защиту подписчики Николая.
Сегодняшний снимок вполне можно считать достойным ответом самой Яны.
Фото: instagram.com