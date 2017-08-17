Вера Брежнева вновь доказала, что не зря носит звание секс-символа отечественного шоу-бизнеса.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в брюках с завышенной талией и коротком топе с очень глубоким декольте, во всей красе продемонстрировав пышную грудь и осиную талию. Снимок был сделан в гримерке, во время подготовки певицы к музыкальному фестивалю «Жара» в Баку.