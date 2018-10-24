Пышные кудри и скромный наряд: 18-летняя внучка Иосифа Кобзона появилась на показе Валентина Юдашкина

На красной дорожке особое внимание к себе привлекла вдова Иосифа Давыдовича Кобзона Нелли Михайловна, пригласившая с собой юную красавицу-внучку Мишель. Девушка решила не выделяться и выбрала простое черное платье и пальто.

Мишель — внучка Кобзона от дочери Натальи и ее супруга, бизнесмена Юрия Раппопорта (гражданина Австралии). Девушка выросла весьма привлекательной, кроме того, обладающей отличными вокальными данными. Некоторое время назад она даже выступала вместе со своим знаменитым дедом на кремлевской сцене.

Напомним, у Иосифа Давыдовича двое взрослых детей — сын Андрей и дочь Наталья. У Андрея, в свою очередь, трое детей, у Натальи так же.

Фото: Starface, Instagram