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Пышные кудри и скромный наряд: 18-летняя внучка Иосифа Кобзона появилась на показе Валентина Юдашкина

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Мишель Раппопорт и Нелли Кобзон

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Вечером 23 октября в рамках Недели моды в Москве прошел показ знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина. Почетными гостьями шоу стали Нелли Кобзон и ее внучка Мишель.

В этот вторник, 23 октября, открылся 40-й сезон Недели моды в Москве. Одним из самых ярких стало шоу Valentin Yudashkin. Дизайнер представил, а звездные гости оценили коллекцию pret-a-porter spring-summer 2019.

На красной дорожке особое внимание к себе привлекла вдова Иосифа Давыдовича Кобзона Нелли Михайловна, пригласившая с собой юную красавицу-внучку Мишель. Девушка решила не выделяться и выбрала простое черное платье и пальто.

Мишель — внучка Кобзона от дочери Натальи и ее супруга, бизнесмена Юрия Раппопорта (гражданина Австралии). Девушка выросла весьма привлекательной, кроме того, обладающей отличными вокальными данными. Некоторое время назад она даже выступала вместе со своим знаменитым дедом на кремлевской сцене.

Напомним, у Иосифа Давыдовича двое взрослых детей — сын Андрей и дочь Наталья. У Андрея, в свою очередь, трое детей, у Натальи так же.

Фото: Starface, Instagram

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