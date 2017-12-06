Plus-size-модель в очередной раз без стеснения продемонстрировала свои волнующие формы.

Эшли Грэм показала поклонникам свое фото со съемок журнала Sports Illustrated Swimsuit. На снимке модель позирует на фоне океана в миниатюрном блестящем бикини. Кажется, что завязки вот-вот не выдержат... и Эшли останется полностью обнаженной.