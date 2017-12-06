Пышные грудь и бедра Эшли Грэм не умещаются в крохотном бикини
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Plus-size-модель в очередной раз без стеснения продемонстрировала свои волнующие формы.
Эшли Грэм показала поклонникам свое фото со съемок журнала Sports Illustrated Swimsuit. На снимке модель позирует на фоне океана в миниатюрном блестящем бикини. Кажется, что завязки вот-вот не выдержат... и Эшли останется полностью обнаженной.
Фолловеры Грэм в Instagram, конечно, как всегда, в восторге. «Горячая», «Очень соблазнительно», «Сексуально, роскошное тело», «Все на месте. Потерял дар речи», «Самая сексуальная фотография всех времен. Идеальный загар, идеальный цвет бикини», «Бикини мне нравится, но без него наверняка лучше», «Ох, мама-мама...» — пишут они в комментариях.
Фото: instagram