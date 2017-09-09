Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре. На этот раз место стройных моделей на подиуме заняли пышнотелые красотки.

Plus-size модели представили новую коллекцию бренда Addition Elle, который известен тем, что создает одежду для девушек, чьи параметры далеки от «90-60-90». Звездой модного шоу стала активистка бодипозитива Эшли Грэм, продемонстрировавшая не только два комплекта бикини – черный и бирюзовый, но и свои аппетитные формы.

Неудивительно, что Грэм стала главной звездой показа. В свои 29 лет она уже является одной из самых востребованных моделей, не раз появлявшаяся на обложках таких журналов, как Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Sports Illustrated.