29-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм появилась на обложке в дерзком образе.

Обладательница нестандартных размеров, 29-летняя Эшли Грэм, доказала, что плюс-сайз модели могут быть намного более востребованными, чем можно предположить. Сегодня в Сеть попали снимки, на которых жгучая брюнетка примерила образы ретро-див.

На обложке журнала New York она предстала в коротких черных шортах, топе с анималистичным принтом и шубе Dolce & Gabbana в тон.