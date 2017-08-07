Пышнотелая Эшли Грэм примерила образы сексуальных ретро-див
Обладательница нестандартных размеров, 29-летняя Эшли Грэм, доказала, что плюс-сайз модели могут быть намного более востребованными, чем можно предположить. Сегодня в Сеть попали снимки, на которых жгучая брюнетка примерила образы ретро-див.
На обложке журнала New York она предстала в коротких черных шортах, топе с анималистичным принтом и шубе Dolce & Gabbana в тон.
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)
Для другой фотографии она облачилась в кружевной топ, забыв надеть трусики.
@dickpageface @davidvoncannon @victoria_bartlett_nyc #maurizocattelan #pierpaoloferrari @nymag @thecut
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)
В светлом парике ее образ напоминал образ Мэрилин Монро, разве что грудь и бедра модели оказались более пышными, чем у вдохновившей стилистов легенды кино.
Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)
Кстати, Эшли не нравится, когда ее называют «плюс-сайз». «Это странно звучит... "Плюс что?" Мне часто говорили, что недостаточно хороша, потому что я плюс-сайз. Но, увы, я не могу вычеркнуть это слово из словаря», — вспоминает модель обидные комментарии.
Фото: instagram