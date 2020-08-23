Пышное платье, танцы и поздравления: Гузеева рассекретила, как прошла свадьба Юлии Зиминой
Фото: Instagram/ @yuliaziminaa
22 августа Юлия Зимина обрадовала поклонников неожиданной новостью — она вышла замуж. О новом супруге актриса ничего не рассказывает, но подписчикам не привыкать: Юлия никогда не отличалась любовью к личной жизни напоказ. В сторис у Зиминой всего несколько фото и видео с торжества, но невеста с женихом вместе появляются всего на одном снимке. На помощь поклонникам, которые хотели поближе разглядеть свадебное платье и гостей пришла Лариса Гузеева. В своем Инстаграм звезда поделилась многочисленными видео со свадьбы, которую она посетила вместе с дочерью.
После ЗАГСа, в ресторане Юлия сменила платье. Невеста появляется на видео в наряде с пышными рукавами. Жених тоже переоделся: строгому пиджаку, в котором он был на официальной части мероприятия, избранник Зиминой предпочел футболку и жилет.
Гости пели, танцевали и, конечно, желали паре долгих лет вместе.
Фото: Instagram/ @larisa_guzeeva
Актриса Юлия Зимина прославилась после главной роли в сериале «Кармелита». О личной жизни звезды известно мало. Во время съемок в «Кармелите» Зимина была в отношениях с коллегой Владимиром Череповским, по пара распалась. Также известно об отношениях Юлии с актером Максимом Щеголевым, с которым она рассталась в 2013 году. У Зиминой есть дочь Симона, девочка появилась на свет в 2015-ом. О новом муже актрисы ничего неизвестно: Юлия не раскрывает ни имени избранника, ни рода его занятий.
Фото и видео: Instagram
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