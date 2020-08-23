Пышное платье, танцы и поздравления: Гузеева рассекретила, как прошла свадьба Юлии Зиминой

После ЗАГСа, в ресторане Юлия сменила платье. Невеста появляется на видео в наряде с пышными рукавами. Жених тоже переоделся: строгому пиджаку, в котором он был на официальной части мероприятия, избранник Зиминой предпочел футболку и жилет.

Гости пели, танцевали и, конечно, желали паре долгих лет вместе.