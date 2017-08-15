Сати Казанова
Подготовка к торжеству идет полным ходом. Влюбленные уже выбрали кольца, а теперь настала пора определиться с тем, в каком платье певица пойдет под венец.
Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Авг 15 2017 в 1:57 PDT
Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Авг 15 2017 в 1:57 PDT
Так, в Instagram Сати появилось несколько фото, на которых она примеряет свадебное платье. Казанова отдала предпочтению классическому наряду с роскошным декольте и пышной юбкой. Впрочем, вполне вероятно, что замуж артистка выйдет в другом платье.
Как вам наряд Сати?
Фото: instagram