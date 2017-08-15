Несколько недель назад 34-летняя Сати Казанова официально объявила, что собирается выйти замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Подготовка к торжеству идет полным ходом. Влюбленные уже выбрали кольца, а теперь настала пора определиться с тем, в каком платье певица пойдет под венец.

Так, в Instagram Сати появилось несколько фото, на которых она примеряет свадебное платье. Казанова отдала предпочтению классическому наряду с роскошным декольте и пышной юбкой. Впрочем, вполне вероятно, что замуж артистка выйдет в другом платье.

Как вам наряд Сати?

Фото: instagram