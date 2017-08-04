Пышная грудь и плоский живот: Ирина Дубцова демонстрирует роскошные формы в купальнике
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Артистка радует поклонников снимками в купальнике.
Ирина Дубцова решила сделать паузу в работе и на днях улетела вместе с сыном на отдых в Грецию. Роскошная яхта, экзотические блюда и купание в море — подробностями каникул певица с удовольствием делится с поклонниками в своем блоге.
Несмотря на обилие ярких кадров, фотографии, на которых можно хорошо рассмотреть фигуру Дубцовой, — большая редкость. Однако сегодня Ирина наконец-то во всей красе показала пышные формы, опубликовав снимок в красном купальнике.
«Доброе #сонное#лохматое утро #отпуск», — написала она.
Фанаты отметили не только роскошную фигуру певицы, но и натуральную красоту, ведь Дубцова предстала абсолютно без макияжа и с растрепанными волосами: «Какая же красота», «Красота обаяние харизма!», «Ирина мне сегодня снилась)», «Очень обаятельная», «Без макияжа гораздо лучше».
Фото: instagram