Артистка радует поклонников снимками в купальнике.

Ирина Дубцова решила сделать паузу в работе и на днях улетела вместе с сыном на отдых в Грецию. Роскошная яхта, экзотические блюда и купание в море — подробностями каникул певица с удовольствием делится с поклонниками в своем блоге.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Авг 4 2017 в 3:48 PDT

Несмотря на обилие ярких кадров, фотографии, на которых можно хорошо рассмотреть фигуру Дубцовой, — большая редкость. Однако сегодня Ирина наконец-то во всей красе показала пышные формы, опубликовав снимок в красном купальнике.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Авг 8 2017 в 11:33 PDT